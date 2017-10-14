بالصور.. رحلة صاحب هتاف "تسقط قطر" مع أبو الغيط ودحلان ورشوان

كتب- محمد سامي:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشخص هتف في منظمة اليونسكو أمس، "تحيا فرنسا.. تسقط قطر"، وادعت قناة الجزيرة القطرية، أنه ضمن البعثة المصرية، نكشف حقيقة هذا الشخص.

قالت مصادر لمصراوي، إن الشخص الذي هتف داخل اليونسكو عقب إعلان فوز الفرنسية أودرية أزولاي، يدعى صلاح عبد الحميد، مصري مقيم ببروكسل، ولا علاقة له ببعثة مصر لدى اليونسكو، أو الوفد المصري الذي شارك بانتخابات المدير العام الجديد للمنظمة.

وكشفت صور حصل عليها "مصراوي"، أن " صلاح عبد الحميد"، له لقاءات سابقة مع القيادي الفلسطيني محمد دحلان، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجماعة الدول العربية، وضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات.

يتضح من خلال الصور، أن هذا الشخص، دائم التواجد في المحافل الدبلوماسية، خاصةً تلك التي يكون فيها تواجد مصري، فبدا حريصًا على التقاط الصور مع الدبلوماسيين والشخصيات العامة، لكنه ليس دبلوماسيًا كما زعمت "الجزيرة" القطرية.

يذكر أن وزارة الخارجية نفت، علاقتها بالشخص الذي هتف في مبنى اليونسكو أمس الجمعة "تسقط قطر وتحيا فرنسا"، متهمة قناة الجزيرة بالتضليل والكذب.

وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن قناة الجزيرة القطرية ما تزال تتفنن في التضليل ونشر الأكاذيب.

وكتب أبو زيد عبر حسابه على تويتر، السبت، "الفيديو الذي تم إذاعته ليس لدبلوماسي مصري أو أي عضو في بعثة مصر".