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"أمن كفر الشيخ": ممرضة معهد الكبد التي طعنت طبيبا مريضة نفسيا

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مصراوي Masrawy

"أمن كفر الشيخ": ممرضة معهد الكبد التي طعنت طبيبا مريضة نفسيا

02:53 م السبت 14 أكتوبر 2017

مديرية أمن كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

كشف مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، عن الممرضة المتهمة بطعن نائب مدير معهد أبحاث الكبد، أنها مصابة بالتشنجات والهياج ولا توجد أسباب وراء ارتكاب هذه الواقعة إلى الآن سوى أنها مريضة نفسيا.

وقال المصدر الأمني، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، اليوم السبت، إن قسم شرطة أول كفر الشيخ، تلقى بلاغًا من مدير معهد أبحاث الكبد، بقيام ممرضة، بذات المعهد، بالتعدي على الدكتور "عصام محمد السيد هاني"، 45 عامًا، ويقيم بقرية المنشأة الكبرى، دائرة مركز شرطة قلين، وإحداث إصابته بجرح شبه نافذ بالرقبة، من الناحية اليمنى، وجرى تحويله لمستشفى كفر الشيخ العام.

وأكد المصدر الأمني، أن قوة من القسم، انتقلت إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبسؤال الطبيب المصاب، أفاد بأن المتهمة بإجازة مرضية لمعاناتها من اضطرابات نفسية وعصبية، وأنه حال حضوره للعمل اليوم فوجئ بتعديها عليه من الخلف بسلاح أبيض "سكين" دون أسباب، ما أدى إلى إصابته.

وبتفتيش حقيبة يد الممرضة عُثر بداخلها على 3 أسلحة بيضاء "سكاكين"، وجرى التحفظ عليها، وعلى المضبوطات بحوزتها، فيما يجري التحري في الواقعة، والتى لم يتبين أن لها أي أسباب حتى الآن.

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مصراوي Masrawy

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