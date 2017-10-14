القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل أمين شرطة بالخانكة
القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل أمين شرطة بالخانكة
02:43 م السبت 14 أكتوبر 2017
تعبيرية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
نجحت مديرية أمن القليوبية، في القبض على المتهم الرئيسي والسلاح المستخدم في واقعة مقتل أمين شرطة بالخانكة.
كان اللواء محمد الحمزاوي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا، اليوم السبت، من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بمصرع "محمد عبده" من قوة مباحث مركز الخانكة.
انتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين مصرع المجني عليه أثناء نشوب مشاجرة بين عائلتي "الشامي وطبل" بسبب خلافات عائلية، فأطلق نجل تاجر أسمنت يدعى "محمد.ا" عامل، أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فتلقاها المجني عليه بوجهه وأردته قتيلاً في الحال.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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