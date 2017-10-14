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حريق هائل بالشركة "التركية" للمنسوجات بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

حريق هائل بالشركة "التركية" للمنسوجات بالعاشر من رمضان

02:39 م السبت 14 أكتوبر 2017

الحماية المدنية

الشرقية – فاطمة الديب

نشب، منذ قليل، حريق هائل بالشركة "التركية" للمنسوجات، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء منصور لاشين، مساعد المدير لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بالشركة "التركية" لصناعة المنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بـ 12 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.

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