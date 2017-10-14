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مميش: إسرائيل حاولت إقامة ممر منافس لقناة السويس وفشلت

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مميش: إسرائيل حاولت إقامة ممر منافس لقناة السويس وفشلت مميش: إسرائيل حاولت إقامة ممر منافس لقناة السويس وفشلت

التحرير

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن فكرة مشروع التنمية قائمة على فتح أكبر عدد من فرص العمل للشباب المصري، ويجري ذلك من خلال ملحمة بطلها الشعب والشباب.

جاء ذلك خلال زيارة وفدا من الاتحاد العربي لإعداد القيادات الشابة، بالتعاون مع جريدة الأهرام في مبادرة "الشباب وبناء الدولة"، وضم الوفد 200 شاب وفتاة من طلبة 5 جامعات مختلفة برئاسة الدكتورة جهاد عامر نائب رئيس الاتحاد العربي لإعداد القادة، والدكتور صبحي عسيلة مدير المكتب الفني، وذلك في سلسلة ندوات تشرف عليها جريدة الأهرام، كما حضر اللقاء الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

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وخلال اللقاء تم عقد حوار مفتوح مع الفريق مهاب مميش لمعرفة تاريخ قناة السويس والهدف من مشروعات التنمية والعائد من مشروع قناة السويس الجديدة ومن المشروعات القومية في المنطقة، وأكد مميش أن إسرائيل حاولت إنشاء قناة منافسة ولكنها لم تنجح خاصة بعد الدراسات التي قاموا بها لإنشاء قناة من ميناء إيلات إلى حيفا، فاكتشفت تل أبيب أن المسافة تتجاوز الـ 320 كيلو مترا مما يجعل التكلفة مرتفعة للغاية في النقل واللوجستيات.

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التحرير

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