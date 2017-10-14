وزير الدفاع يشهد بيان الرماية الصاروخية «حماة السماء 2»

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شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم السبت، بيان الرماية الصاروخية "حماة السماء 2" لوحدات من قوات الدفاع الجوي، التي تأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكري 44 لانتصارات اكتوبر المجيدة.

بدأ البيان بكلمة الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، ما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوي.

وذكر فهمي أن جهد رجال الدفاع الجوي لم يتوقف للحفاظ على الاستعداد والكفاءة القتالية العالية، لكي يظلوا دائما عند حسن الظن بهم أوفياء لمهامهم المقدسة في حماية سماء مصرنا الغالية.

شارك في تنفيذ الرماية عناصر من قوات الدفاع الجوي من مختلف الأسلحة والتخصصات للتصدي لهجمات جوية معادية، باستخدام الأنظمة الصاروخية المتوسطة وقصيرة المدى، والمدفعية المضادة للطائرات والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية.

وتعد الرماية الفعلية بالذخيرة الحية للأنظمة والمعدات الصاروخية لقوات الدفاع الجوي من أرقى مستويات التدريب القتالي للوحدات والتشكيلات، التي يتم من خلالها تقييم قدرة ومهارة العناصر المنفذة على حماية الأهداف الحيوية والتصدي للتهديدات والعدائيات الجوية المختلفة، والتي تتطلب تنظيم التعاون والتنسيق الجيد مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، وفقا لمنظومة معركة الأسلحة المشتركة الحديثة.

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وفي نهاية الرماية نقل الفريق أول صدقي صبحي، تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدساته.

وأشاد القائد العام بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في أدائها لمهامها والدقة في إصابة الأهداف والتعامل معها، موجها التحية لرجال الدفاع الجوي المرابضين في مواقعهم يواصلون الليل والنهار ويبذلون الجهد والعرق واليقظة التامة لحماية سماء مصر ومجالها الجوي.

وأكد أن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوى مستمر وفقا لمنهج علمى مدروس ومحدد، لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة لوصولها لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، مشددا على التدريب المستمر والأخذ بأسباب العلم والمعرفة لمواكبة التطور الهائل في نظم واساليب القتال الحديثة، والاستفادة من الخبرات الزاخرة لقوات الدفاع الجوي التي تحفل بأروع ملاحم البطولة والتضحية التي قدمها رجال الدفاع الجوي خلال مراحل العبور العظيم في ـكتوبر عام 1973.

حضر البيان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.