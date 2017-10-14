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الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتساقط الأمطار (فيديو)

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الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتساقط الأمطار (فيديو) الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتساقط الأمطار (فيديو)

التحرير

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حذر محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة وشمال سيناء، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر عند قيادة السيارات

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، اليوم السبت، إن هناك تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، على شمال البلاد بصفة عامة، ربما يتسبب في سقوط أمطار.

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وأضاف أن الطقس في الأيام الحالية خريفي معتدل على كل أنحاء الجمهورية، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، ويميل للبرودة في الليل.

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التحرير

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