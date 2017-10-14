ممرضة تطعن نائب مدير مركز الكبد بكفر الشيخ

التحرير

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أقدمت ممرضة بمركز الكبد بكفر الشيخ، اليوم السبت، على طعن الدكتور هاني عصام نائب مدير المركز في رقبته وذلك باستخدام سكين حاد.

وقال الدكتور ياسر عمارة أحد نواب مدير المركز، إنه في الساعة التاسعة من صباح اليوم، دخلت الممرضة "ف. أ"، لمقر المركز مرتدية نقاب كي لا يتعرف عليها أحد، ثم أخرجت سكين من شنطة يدها وهجمت على الأطباء أثناء مرورهم الصباحي، كما طعنت الدكتور عصام نائب المدير، حتى تمكن الأطباء من السيطرة عليها وإبلاغ الشرطة.

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وأضاف عمارة، لـ"التحرير"، أن الممرضة تعاني من أمراض واضطرابات نفسية، وحصلت على إجازة من 3 أكتوبر الجاري لهذا السبب، وعقب تحرير محضر بالواقعة تم نقلها لقسم الأمراض النفسية بالمستشفى العام.