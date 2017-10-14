صحة أسوان: معظم مصابي حمى الضنك يعملون في السياحة

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أعلن الدكتور إيهاب حنفي، مدير عام الصحة بأسوان، عن أن جميع الحالات المحتجزة بمستشفى حميات أسوان، لإصابتها بفيروس حمى الضنك تماثلت للشفاء وخرجت، عدا حالة واحدة لشخص يدعى "محمود ر"، 30 سنة.

وقال حنفي إن 10 حالات غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء عقب تلقيها للعلاج اللازم، مضيفا أن الفيروس في طريقة إلى الانحسار، عقب جهود وزارة الصحة للتصدي والتعامل معه.

وذكر أن جميع الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بالمرض من خارج المحافظة، وتحديدا من منطقة القصير بالبحر الأحمر، ولم يتم اكتشاف أي بؤر للمرض بأسوان، موضحا أن معظم الحالات المكتشفة تعمل في مجال السياحة والتجارة والنقل بين أسوان والبحر الأحمر.

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وأشار مدير عام الصحة إلى استمرار التقصي الوبائي وتطهير الترع والمصارف المائية بالمحافظة، في إطار مواجهة حمى الضنك، إذ تم رش وتطهير جميع البرك والمستنقعات، لمنع انتشار البعوض الناقل للأمراض الوبائية.

وأوضح أنه تم تخصيص طابق كامل بمستشفى حميات أسوان لعزل الحالات المصابة بحمى الضنك.