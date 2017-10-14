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«دعم مصر»: قانون الإدارة المحلية على رأس أجندتنا التشريعية

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«دعم مصر»: قانون الإدارة المحلية على رأس أجندتنا التشريعية «دعم مصر»: قانون الإدارة المحلية على رأس أجندتنا التشريعية

التحرير

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قال النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي لائتلاف دعم ، إن الائتلاف برئاسة النائب محمد السويدى يضع على رأس أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي قانون الإدارة المحلية لما له من أهمية قصوى للشعب المصري.

وأوضح حسب الله في بيان، اليوم، السبت، أن الائتلاف يعقد العزم على الانتهاء من القانون وإصداره ثم متابعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية قبل نهاية العام المقبل لتمكين الكوادر الطبيعية من نساء وشباب وعمال وكافة الفئات من المشاركة في تطوير المستوى الخدمي بمختلف المحافظات وتفعيل دورهم الرقابي على أجهزة الإدارة المحلية من خلال وجودهم بالمجالس المحلية المنتخبة. 

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كانت لجنة الإدارة المحلية قد تلقت في دور الانعقاد الثاني 5 مشروعات قوانين حول الإدارة المحلية، أحدها قدمته ، وأرجأت اللجنة مناقشة بعض المواد الجدلية منها تعيين المحافظين أو انتخابهم، وانتخابات المحليات، والمركزية واللا مركزية، وولاية المحافظين على المجتمعات العمرانية.

وعقدت اللجنة عددا من جلسات الحوار المجتمعي، لتستقر في النهاية على حسم عدد من النقاط الجدلية، أبرزها تعيين المحافظ ونائبه والسكرتيرين العام والمساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينيبه، كما يعين المحافظ رؤساء المدن والأحياء والقرى ونوابهم.

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التحرير

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