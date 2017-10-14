وكيل «القوى العاملة»: المراجعة النهائية لقانون العمل الأسبوع المقبل

التحرير

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أكد النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد جلسة مع ممثلى الحكومة من وزارة القوى العاملة، وأصحاب الأعمال والعمال، الأسبوع المقبل، لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد قبل مناقشته بالجلسة العامة للمجلس.

وأضاف عقبي لـ«التحرير» أن قانون العمل الجديد سيحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل بنسبة 70%، بعدما كان صاحب العمل يسيطر بشكل كامل على العمال، مشيرا إلى أن القانون الجديد أعطى العامل حقوقا كثيرة.

وأوضح أن القانون أكد أنه لا يجوز فصل العامل بشكل تعسفي، وأصبح الفصل لا يتم إلا عن طريق المحكمة بأسباب معينة، بجانب إلغاء استمارة 6 التي كان يوقع عليها العامل قبل البدء في عمله داخل أي منظومة خاصة، بالإضافة إلى تحديد 4 أشهر لإجازة الوضع الخاصة بالسيدات وغيره من المميزات.

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وأشار إلى أن اللجنة عقدت من قبل جلسات استماع حول القانون بحضور أصحاب الأعمال واتحادات الصناعة والمستثمرين والغرف التجارية وممثلى العمال ونقاباتهم.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة تناقش الثلاثاء المقبل مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، الذي يهدف إلى حماية الحريات النقابية، بجانب مناقشة قانون التأمينات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن البرلمان كان قد ناقش تعديلات قانون العمل في دور الانعقاد الثاني، ثم أثير جدل حول بعض البنود، منها إجازة المرأة الحامل وعدد ساعات العمل.