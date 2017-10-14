كيف تتعامل «التعليم» مع فيديو الشرح بـ«الإيحاءات الجنسية»؟

التحرير

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تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر خلاله معلم مادة الكيمياء للثانوية العامة، في أثناء شرحه المادة بأحد مراكز الدروس الخصوصية، مستخدمًا إيحاءات جنسية.

ويظهر المعلم خلال مقطع الفيديو، أثناء شرح المادة، وقد استعان في ذلك بعدد من الألفاظ النابية والإيحاءات الجنسية، دون مراعاة لوجود طالبات داخل القاعة التي خصصها لشرح الدروس الخصوصية، وهو ما يراه البعض انتهاكًا لقواعد المهنة التي يجب مراعاتها.

التعليم: كشفنا عن هوية المدرس وسنتولى التحقيق معه

من جهته، قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الواقعة التي ظهرت في الفيديو المتداول حدثت في أحد مراكز الدروس الخصوصية، التي لا تتبع الوزارة، وأن الواقعة قيد التحقيق، حيث فتحت الوزارة التحقيق بشأنها، لافتًا إلى دور المحليات في مثل تلك الواقعة التى تقع خارج نطاق دور الوزارة، ومؤكدًا أن الوزارة دورها اختلف خلال الفترة الماضية، وعليه بدأت التحقيق، وكشفت عن هوية المدرس ويدعى «إ»، ومن المقرر أن تتولى التحقيق معه لتبعيته لها.

وتابع: «يعنينا هنا المدرس وما استخدمه من إيحاءات وطريقة التدريس، فضلًا عن تردد الطلبة على مراكز الدروس الخصوصية، الذي يجب أن يتم الحد منه، فهناك تكليف لـ27 مديرية تعليمية في مختلف المحافظات باتخاذ خطوات لغلق تلك المراكز، لكن المشهد يبين أن ذلك لن يكون بوزارة التربية والتعليم فقط، وإنما يتطلب للمواجهة ظاهرة عامة مثل تلك الظاهرة ويتطلب لإصلاح التعليم تكاتف المجتمع ككل، فهناك دور للمجتمع والإعلام والوزارات الأخرى المعنية وولي الأمر، كما يجب تغيير الثقافة المجتمعية».

طلب إحاطة بالبرلمان عن دور «التعليم» في الرقابة على المعلمين

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النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قالت إنها تقدمت بطلب إحاطة، من المقرر مناقشته الأسبوع القادم، وهو خاص بدور وزارة التربية والتعليم في الرقابة على هؤلاء المعلمين، حتى لو في مراكز الدروس الخصوصية، فطرق التدريس تلك تسيء للتعليم بشكل كبير، وتسيء لجيل بالكامل، فكون مثل تلك الطرق تم تسجيلها وإعلانها فهى أمر مسيء، وتدهور في طريقة التعليم بشكل غير عادي، وبالتالي يجب أن يكون هناك وقفة ورقابة شديدة من قبل الوزارة والمحافظات لأن المحافظ مسئول أيضًا عن المدارس في نطاق محافظته.

وتابعت: «لا أعني أن يقوم الوزير بمراقبة مراكز الدروس الخصوصية بنفسه، لكنه مسئول عن كل كبيرة وصغيرة في التعليم ككل، وبالتالى لا يمكن أن يرى الوزير تلك الأساليب المتبعة في التعليم ويقول إنها في دروس خصوصية، كما ينبغي محاربة تلك الدروس، وإجبار الطلبة لأن يكونوا تحت أعين الوزارة من خلال الانتظام في المدارس، فإن كان هناك تجاوزات كبيرة في مراكز الدروس الخصوصية بهذا الشكل وجب إغلاقها بالقانون، وبتفعيل الرقابة الشديدة، وإن كان القرار قد فشل قبل ذلك لعدم وجود بدائل داخل المدارس، الأمر الذى يستدعي إيجاد وسائل لمحاربة تلك الدروس وتحسين المدارس».

مغيث: فوضى التعليم جعلت المدارس مثل «السويقة»

من جهته يرى الدكتور كمال مغيث، الكاتب والباحث التربوى، أن وزارة التربية والتعليم لن تتجنب مثل تلك الوقائع التي ستستمر بسبب فوضى التعليم.

وقال مغيث في تصريحاته لـ«التحرير» إن التعليم أصبح في فوضى عارمة، ومن الأسباب الرئيسية وراء ذلك أن المدارس لم تعد فعالة، ولم تعد لها قيمة، وأن المدرسين لديهم إحساس بالظلم نتيجة ضعف المرتبات، وأيضًا المفتشون والإداريون لديهم نفس الإحساس بالظلم، وبالتالي فإن المدارس أصبحت في فوضى، تُمارَس فيها كل أشكال البلطجة والعنف والابتذال، مثلما حدث في الفيديو المتداول للمدرس.

وأضاف أن الوزارة هي المسئولة بشكل أساسي، فالمدرسة تنضبط وتصبح ذات قيمة، حينما تقوم بوظيفتها الأساسية، وطالما بعدت عن القيام بوظيفتها الأساسية في العملية التعليمية، ستكون بهذا الشكل وسيبقى المدرسين لديهم الإحساس بالظلم والاضطهاد، وسنرى من بعضهم مثل هذا وأكثر».