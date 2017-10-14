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رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه الداخلية وديًا

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رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه الداخلية وديًا رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه الداخلية وديًا

التحرير

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كتبك كريم قماح

يخوض فريق الكرة الأول بالزمالك، مباراة ودية اليوم السبت، أمام نظيرة الداخلية، ضمن استعدادات الفريق لمباراة سموحة بالجولة السادسة بالدوري الممتاز.

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وكان ، رئيس النادي الأبيض، قرر أمس الجمعة، الانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادل مع طنطا بهدف لكل فريق بسبب الأخطاء التحكيمية لمحمود بسيوني، الذي احتسب ركلتي جزاء لطنطا.

ومن المقرر أن يخضع حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، لاختبار طبي على هامش المباراة الودية، بعد أن تغيب عن مباراة الأمس أمام طنطا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، على خلفية إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة إنبي في الجولة الرابعة من الدوري.

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التحرير

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