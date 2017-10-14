ميدو يدافع عن رئيس قنوات «beIN SPORTS».. والجمهور: «دفعلك كام؟»

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دافع أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وقنوات «beIN SPORTS»، على خلفية التحقيقات التي فتحها معه النائب العام السويسري، رفقة جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكتب «ميدو»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أثق في نزاهة صديقي ناصر الخليفي وواثق بأنه سيعبر هذه المحنة بسلام.. كن قويًا كما عاهدناك دائمًا».

وأضاف مهاجم منتخب مصر السابق، «ناصر الخليفي واحد من أفضل الشخصيات التي قابلتها في حياتي، ولا أصدق أبدًا ولو لدقيقة أنه متورط في أي شئ مشبوه».

وأصدر المدعي العام السويسري، بيانًا أول أمس الخميس، يشير إلى أن التحقيقات تتعلق ببيع حقيق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، إلى مجموعة قنوات beIN SPORTS، التي يملكها الخليفي.

وأفادت الادعاءات أن «فالكه» حصل على امتيازات غير قانونية من ناصر الخليفي مقابل منح القنوات حقوق بث كأس العالم 2026 و2030.

اثق في نزاهة صديقي ناصر الخليفي وواثق بانه سيعبر هذه المحنه بسلام..كن قويا كما عاهدناك دائما!!

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تغريدات «ميدو» عرضته للهحوم من بعض متابعيه، حيث اتهموه بطريقة ساخرة بتلقي رشوة من الخليفي لكتابة هذه الكلمات في حقه.