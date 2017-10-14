الاستخبارات البريطانية: إيران وراء هجوم على البريد الإلكتروني لماي وللبرلمان

لندن - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام، اليوم السبت، نقلا عن تقرير تقييم للمخابرات البريطانية، لم يتم نشره رسميا، أن إيران وراء هجوم الكتروني وقع في شهر يونيو الماضي استهدف البريد الإلكتروني للعشرات من نواب البرلمان.

ويأتي الكشف عن التقرير الذي اوردته أولا صحيفة "تايمز" البريطانية واكدته صحيفة الجارديان، في وقت حساس للغاية ، عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجيته بشان الاتفاق النووي المبرم بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن الهجوم الذي وقع في 23 يونيو استهدف حسابات العشرات من اعضاء البرلمان بما في ذلك حساب رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي وكبار الوزراء .

وقال اعضاء برلمانيون، اتصلت بهم صحيفة" الجارديان"، إن الشكوك الفورية حامت في ذلك الوقت حول روسيا وكوريا الشمالية، اللتين كان قد تم اتهامها بالقيام بمحاولات قرصنة الكترونية في المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الدليل الذي تم جمعه يشير إلى إيران، وفقا للتقرير الاستخباراتي.

وتابعت أن الشبكة التي تعرضت للهجوم يستخدمها النواب البرلمانيون للتواصل مع دوائرهم الانتخابية.

وقال متحدث باسم المركز الوطني للامن الإلكتروني ، وهو الجهاز الحكومي المسؤول عن المساعدة في مواجهة مثل هذه الهجمات ، انه "سيكون من غير المناسب التعليق بشكل اكبر في الوقت الذي تجري فيه التحقيقات".

وقال مصدر أمني لصحيفة" الجارديان" وقت وقوع الهجوم: "كان ذلك هجوما بالقوة الغاشمة. ويبدو أنه كان هجوما برعاية دولة. طبيعة الهجمات السيبرانية تعني أنه من الصعب أن تنسب الحادث إلى فاعل معين".