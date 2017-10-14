ضبط طن ونصف لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستخدام بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الرقابة الصحية والتموينية ومباحث التموين، طن ونصف لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك، داخل ثلاجة لبيع المجمدات بقرية كفر طحانوب، مركز شبين القناطر.

جرى التحفظ على المضبوطات والمدير المسئول، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وضبطت الحملة ثلاجة بيع مجمدات غذائية بناحية كفر طحانوب بها 7 كراتين سمك سيلفر تزن الواحدة 20 كجم، بإجمالي 140 كيلوجرام منتهية الصلاحية، و9 كراتين سمك مكرونة، تزن الواحدة 20 كجم بإجمالي 180 كيلوجرام، منتهية الصلاحية، و30 كرتونة كبدة بقري 2 فص تزن الواحدة 15 كجم بإجمالي 450 كيلوجرام، منتهية الصلاحية، و50 كيس سجق شرقي زنة 5 كجم بإجمالي 250 كيلوجرام، وتبين بها وجود سائل انفصالي وعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية.

كما أعدمت الحملة 97 كجم من مصنعات اللحوم، كبدة وسجق، غير محتفظة بخواصها الطبيعية ومجهولة المصدر، مع سحب عينة من سجق شرقي مخصوص للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تحرر 4 محاضر ضبط، محضر لكل صنف، واتخذت الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة.

وبفحص المكان تبين أنه غير مستوفي لاشتراطات النظافة الصحية، كما تبين عدم وجود شهادات صحية تثبت خلو العاملين من الأمراض المعدية، وأرسل خطاب للجهات المختصة لاستصدار قرار غلق إداري للمنشأة.