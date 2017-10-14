لتدني الخدمات.. محافظ بورسعيد يعزل مدير مستشفى المصح البحري (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، قرارً بعزل مدير مستشفى "المصح البحري" لأمراض الصدر بشارع 23 يوليو من منصبه، بسبب تدني مستوى الخدمات بالمستشفى.

ولاحظ "الغضبان"، أثناء تفقده المستشفى في زيارة مفاجئة، يرافقه المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، سوء مستوى الخدمة الطبية، وانخفاض مستوى النظافة، وعدم تواجد العديد من العاملين بالمستشفى.

وقرر المحافظ عزل مدير المستشفى من منصبه، وتعيين الدكتور مها عجيل، قائمًا بأعمال مدير المستشفى.