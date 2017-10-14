مشروع قانون جديد لمنع سجن "النساء الغارمات"

كتبت- عزة صقر:

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إنها تعكف الآن على إعداد مشروع قانون يمنع سجن النساء الغارمات، مشيرة إلى أنها لم تنتهِ منه حتى الآن.

وأضافت "فهيم" في تصريح خاص لمصراوي، أن مشروع القانون يبحث وضعهن في مشروعات حكومية أو مصانع يتربحن منها، ويقمنَ بتسديد الديون، ورعاية أسرهن من جانب آخر، لافته إلى أن الدولة تحتاج إلى قوى عاملة.

ورفضت عضو مجلس النواب، سجن الغارمات بُصحبة مُرتكبي الجرائم، فهم نساء فاضلات أجبرتهن الظروف على الوقوع في دوامة الديون وفقدن القدرة على تسديد الأموال لأصحابها.

وقالت، إن هؤلاء أخذن الأموال لغرض شريف، مثل تجهيز بناتهن، أو الدخول في مشروع لكسب لُقمة العيش، متسائلة: "لماذا يدخلن السجون وسط المُجرمات؟"

وتابعت: "أحاول التواصل مع بعض الجمعيات المعنية بالأمر، والاطلاع على بعض مواد القانون؛ لأن الأمر شائك ويحتاج إلى وقتِ طويل لإنجازه".

ولفتت "فايقة" إلى أنها تنوي حضور منتدى، يعقده "جمعية رعاية أطفال السجينات" الاثنين القادم 16 أكتوبر، تحت عنوان "الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار"؛ للنقاش حول تلك الأزمة.

وأعلنت جمعية رعاية أطفال السجينات، عقدها منتدى بعنوان "الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار"، ضمن فعاليات التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، في 16 أكتوبر بأحد الفنادق بمنطقة الدقي.

ويضم التحالف عددًا من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وبرلمانيين ووزارات وهيئات معنية بالقضية، ورجال قانون ونخبة من الفنانين والكتّاب.​