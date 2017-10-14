«أودي» تختبر نسخة جديدة من «Q5»

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تعكف شركة "أودي" الألمانية على اختبار نسخة جديدة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة "Q5"، وذلك تمهيدًا لطرحها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لموقع "NDTV" فإن الشركة الألمانية تسعى لتجهيز السيارة الجديدة عبر إخضاعها لمجموعة من الاختبارات الفنية بالهند، وذلك قبل الكشف عنها بشكل رسمي في الأسواق العالمية.

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ومن المتوقع أن تستغل الشركة الألمانية المحافل الدولية الحديثة الخاصة بالسيارات، لعرض النسخة الأحدث من "Q5"، وذلك تمهيدًا لطرحها في الأسواق العالمية بشكل رسمي مع الأشهر الأولى لعام 2018.