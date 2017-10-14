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«هيونداي» تطور «إيونيك» قبل طرحها خلال الأشهر المقبلة

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«هيونداي» تطور «إيونيك» قبل طرحها خلال الأشهر المقبلة «هيونداي» تطور «إيونيك» قبل طرحها خلال الأشهر المقبلة

التحرير

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خضعت سيارة "هيونداي" الكهربائية الشهيرة "إيونيك" إلى جلسات تطوير على مستوى عالٍ خلال الأشهر الماضية، تمهيدًا للكشف عن أحدث ما توصلت إليه الشركة الكورية في صناعة السيارات الكهربائية.

وحسب موقع "توب جير"، فإن الشركة الكورية تعاونت بشكل وثيق مع شركة "بيسيموتو" اليابانية، لتطوير الإصدارات الكهربائية الخاصة بـ"هيونداي"، لا سيما في ظل تركيز الشركة الكورية على هذا الطراز بشكل رئيسي.

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وأقرت الشركة الكورية خلال خطتها الإنتاجية والتسويقية المستقبلية، أنها ستوجه تركيزًا كبيرًا لتطوير إصداراتها الكهربائية الخالصة، والتي يأتي على رأسها "إيونيك" الشهيرة، والتي تمثل أيقونة سيارات "هيونداي" من هذا الطراز.

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التحرير

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