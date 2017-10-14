بعد فشل أمريكا.. أكبر 5 دول في التعداد السكاني يغيبون عن المونديال

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شهد اليوم الأخير من تصفيات أمريكا الشمالية «كونكاكاف» المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، فشل المنتخب الأمريكي في الوصول إلى كأس العالم بعد الخسارة المفاجأة أمام ترينداد وتوباجو مقابل وصول بنما للمونديال للمرة الأولى في تاريخها عقب فوزها على كوستاريكا.

وتأهل عن تصفيات أمريكا الشمالية المنتخب المكسيكي في الصدارة برصيد 21 نقطة مقابل 16 نقطة لكوستاريكا في المركز الثاني و13 نقطة لبنما في المركز الثالث، وحجزت هندوراس مقعدها في الملحق العالمي باحتلالها المركز الرابع برصيد 13 نقطة أيضًا لتواجه أستراليا، بينما فشلت الولايات المتحدة في التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ نسخة المكسيك 1986 بعد مشاركتها في 7 نسخ متتالية في كأس العالم وحققت خلالها أفضل نتائجها بالوصول إلى ربع نهائي مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

وانضمت الولايات المتحدة إلى كوكبة من الغيابات البارزة عن المونديال المقبل في روسيا ومن بينها تشيلي بطلة أمريكا الجنوبية في آخر نسختين عامي 2015 و2016 وهولندا التي تغيب عن ثاني بطولة كبرى والجزائر المشاركة في آخر نسخيتن من المونديال والكاميرون بطل إفريقيا وغانا التي شاركت في آخر 3 نسخ في المونديال ووصلت إلى ربع نهائي جنوب إفريقيا عام 2010.

وستغيب الولايات المتحدة صاحبة ثالث أعلى تعداد سكاني في العالم عن المونديال، مقابل مشاركة أيسلندا صاحبة الـ300 ألف نسمة فقط في كأس العالم، والتي تعد أصغر دولة من حيث التعداد السكاني تشارك في كأس العالم بعدما حملت ترينداد وتوباجو ذلك الرقم القياسي عقب مشاركتها في مونديال ألمانيا 2006 وكان التعداد السكاني لها يبلغ حينها 1,3 مليون نسمة.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تغيب الدول ذات التعداد السكاني الكبير عن المحفل العالمي أيضًا، حيث فشلت الصين التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة أي أكثر من 4,000 ضعف التعداد السكاني لأيسلندا عن المونديال، وذلك بعدما حلت خامسة في المجموعة الأولى من المرحلة الثالثة من التصفيات، حيث احتلت إيران وكوريا الجنوبية أول مركزين وتأهلا إلى المونديال بينما احتلت سوريا المركز الثالث وتأهلت للملحق قبل الخروج من الملحق الأسيوي أمام أستراليا، واحتلت أوزبكستان المركز الرابع والصين اخامس وتذيلت قطر المجموعة.

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ومن الدول ذات التعداد السكاني الضخم والتي ستغيب عن الموندديال أيضًا الهند والتي فشلت في تجاوز الدور الثاني من التصفيات بعدما تذيلت المجموعة الرابعة في المرحلة الثانية من التصفيات في المجموعة التي تصدرتها إيرات وحلت عمان في المركز الثااني وتركمنستان في المركز الثالث وجوام في المركز الرابع.

كما ستغيب باكستان عن المونديال بعد خسارتها أمام اليمن في المرحلة الأولى من التصفيات بنتيجة 3-1 بمجموع اللقائين، وأخيرًا ستغيب إندونيسيا التي حرمها الإيقاف من استكمال مبارياتها في المرحلة.

وفيما يلي قائمة المنتخبات التي تأهلت إلى المونديال حتى الآن:

روسيا- البرازيل- إيران- اليابان- المكسيك- بلجيكا- كوريا الجنوبية- السعودية- ألمانيا- إنجلترا- إسبانيا- نيجيريا- كوستاريكا- بولندا- مصر- أيسلندا- صربيا- البرتغال- فرنسا- أوروجواي- الأرجنتين- كولومبيا- بنما.