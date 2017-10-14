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"السياحة" تبدأ اليوم الترويج لمصر في إيطاليا بمشاركة "روما" وشعراوي

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مصراوي Masrawy

"السياحة" تبدأ اليوم الترويج لمصر في إيطاليا بمشاركة "روما" وشعراوي

02:14 م السبت 14 أكتوبر 2017

ستيفان شعراوي

كتب- مصطفى المنشاوي:

تواصلت وزارة السياحة، من خلال مكتب التنشيط السياحي بروما، مع نادي "إيه إس روما"؛ للترويج السياحي لمصر، وتم الاتفاق على تدشين حملة إعلانية، بمشاركة اللاعب الإيطالي من أصل مصري ستيفان شعراوي، الملقب بالفرعون في إيطاليا.

تنطلق الحملة اليوم أثناء مباراة "إيه إس روما ونابولي"، وتستمر خلال الموسم الكروي الحالي، خلال المباريات التي يلعبها فريق روما على أرضه في الكأس والدوري الإيطالي.

ودعا النادي يحيى راشد وزير السياحة، والسفير هشام بدر سفير في ايطاليا، وعماد فتحي المستشار السياحي لحضور المباراة مساء اليوم.

تهدف الحملة للمساهمة في استعادة الحركة الوافدة من إيطاليا؛ بوضع إعلانات حول الملعب، وعرض ترويجي للحملة على شاشتين كبيرتين بالاستاد Mega screen، وعبر راديو فريق إيه إس روما.

وسيتم تنظيم مسابقة عبر نفس الراديو، وإرسال الفائزين في إجازات إلى شرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان ومطروح، وسيوزع شعراوي الجوائز على الفائزين.​

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مصراوي Masrawy

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