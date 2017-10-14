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"التعليم العالي": عقوبات رادعة للمتسببين في فساد وجبات المدن الجامعية

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مصراوي Masrawy

"التعليم العالي": عقوبات رادعة للمتسببين في فساد وجبات المدن الجامعية

02:08 م السبت 14 أكتوبر 2017

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:
شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة رفع جودة الطعام وتقديم وجبات غذائية متوازنة للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، تفي باحتياجات الجسم فى المرحلة العمرية للطالب، وتخصع للإشراف الطبي والصحي.

وأكد الوزير، في بيان صحفي السبت، على ضرورة المتابعة الدورية والرقابة المشددة، للتأكد من نظافة المطابخ والمطاعم وصالات الطعام، والقائمين على تجهيز الوجبات الغذائية؛ حرصًا على صحة وسلامة الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية.

وفي هذا الإطار تلقى الوزير تقريرًا تفصيليًا من الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس حول واقعة اكتشاف دودة أمس داخل وجبة الغداء المقدمة لطلاب المدينة الجامعية.

وأفاد التقرير، أنه فور اكتشاف الواقعة تم إيقاف مدير عام التغذية بالمدن الجامعية ومدير مطبخ المدينة الجامعية، وإحالة جميع العاملين المشاركين في إعداد الوجبة للتحقيق.

ومن جانبه شدد الوزير على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة على كل المتسببين في فساد الواجبات التي توزع على الطلاب في المدن الجامعية.

كان الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، أوقف مدير عام التغذية بالمدن الجامعية ومدير مطبخ المدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة عن العمل، بعد واقعة اكتشاف دودة داخل إحدى الوجبات الغذائية أمس الجمعة.

وتداول طلاب بجامعة عين شمس عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورًا تظهر وجود ديدان في طعام المدينة الجامعية خلال تناول وجبة الغداء أمس الجمعة، وأرسل عدد من الطلاب شكاوى من تكرار هذه المأساة دون وجود رد قوي لإنهاء الإهمال في تجهيز الوجبات للطلاب.​

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