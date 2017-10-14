28 أكتوبر.. الحكم في طعن "طاهر" لإلغاء حكم أحقية أعضاء الأهلي بالشيخ زايد
28 أكتوبر.. الحكم في طعن "طاهر" لإلغاء حكم أحقية أعضاء الأهلي بالشيخ زايد
02:19 م السبت 14 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من محمود طاهر بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يطالب بإلغاء الحكم القاضي بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بالتصويت في انتخابات النادي للحكم بجلسة 28 أكتوبر الجاري.
واختصمت الدعوى رقم ٥٢٨٢٠ لسنة ٦٣ قضائية عليا، وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة ووائل عوض عوض.
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