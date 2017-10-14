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15 محطة بـ3 جنيهات.. وزير النقل يعلن موعد زيادة تذكرة المترو

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مصراوي Masrawy

15 محطة بـ3 جنيهات.. وزير النقل يعلن موعد زيادة تذكرة المترو

02:05 م السبت 14 أكتوبر 2017

15 محطة بـ3 جنيهات.. وزير النقل يعلن موعد زيادة تذكرة المترو

هشام عرفات وزير النقل

القاهرة- مصراوي:

كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، عن وجود مشكلة كبيرة في الخط الأول لمترو الأنفاق، تنحصر في عدم تطوير وتحديث الخط منذ عقود طويلة.

وعن تحريك سعر تذكرة المترو، أكد وزير النقل في تصريح خاص لمصراوي، أنه لن يتم إلا بعد تقسيم المحطات على مراحل، وهذا سيتم العام المقبل ٢٠١٨.

وقال وزير النقل: "هنزود السعر لما نفتح المشروع الجديد من المرحلة الرابعة، وهذا مطلب اجتماعي، اللى بيركب 3 محطات غير اللي هيركب 15 محطة".

وأشار "عرفات" إلى أن حركة معظم الركاب في حدود 15 محطة؛ لذلك سيتم تقسيمها لمراحل كل 9 أو 10 محطات بسعر معين، حتى نصل إلى المرحلة الأخيرة، وتشمل 15 محطة بسعر نهائي 3 جنيها، أما التنقل بين 3 خطوط سيكون مختلفًا، مؤكدًا "هو طالع رحلة مش راكب مترو".

وقال الوزير: "إحنا بنجري علشان نجيب قروض لتطوير الخط الأول".

وأضاف وزير النقل، أن هناك نوعين من القروض، قرض تجاري وقرض بسيط وسهل، ونحن نبحث عن القروض البسيطة التي لا تتجاوز فائدتها 1% على سنوات طويلة مثل قرض تطوير القطارات على الخط الثالث.

وتابع الوزير: "نسدد قرض الخط الثالث على 53 سنة، وهذا رائع، فالقروض التى نحصل عليها في صالح ".

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