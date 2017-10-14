300 ألف جنيه مبيعات في اليوم الأول بمعرض الأثاث الدمياطي (صور)

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد معرض الأثاث الدمياطي المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، في اليوم الأول من افتتاحه رواجًا كبيرًا وأقبل المئات من الزائرين للاطلاع على المنتجات التي يقدمها العارضون تحت شعار "صنع في دمياط".

وقال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، إن إجمالي حجم المبيعات في اليوم الأول من المعرض تجاوز 300 ألف جنيه، لافتًا إلى أن المعروضات حازت ثقة الكثيرين خصوصًا مع تنوعها وأسعارها المناسبة.

وتراوحت أسعار غرف النوم الكبيرة بين 18 ألفا و25 ألف جنيه للغرفة حسب الخامات المستخدمة في الصناعة، بينما بدأت أسعار غرف نوم الأطفال من 7 آلاف جنيه إلى عشرين ألف جنيه، وكذلك تراوحت أسعار الأنتريهات والصالونات وغرف السفرة بين 8 آلاف جنيه و15 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة عشرة أيام، بمشاركة 35 عارضًا من دمياط وتنظمه محافظة دمياط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأعلن محافظ دمياط تنظيم معرض آخر في القاهرة في نوفمبر لفتح آفاق استثمارية وأسواق جديدة داخل المحافظة وخارجها لصغار الصناع وإنعاش حركة التجارة وتحقيق المردود والعائد الاقتصادي المرجو للصانع الصغير للأثاث الدمياطي.