أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

300 ألف جنيه مبيعات في اليوم الأول بمعرض الأثاث الدمياطي (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

300 ألف جنيه مبيعات في اليوم الأول بمعرض الأثاث الدمياطي (صور)

02:01 م السبت 14 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    9aecfe5edf.jpg

  • عرض 5 صورة

    6c18824875.jpg

  • عرض 5 صورة

    8800f15aed.jpg

  • عرض 5 صورة

    40d5d3079e.jpg

  • عرض 5 صورة

    f9b774b580.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. مواطن يعثر على 20 جهازا طبيا ويسلمها لمحافظ الإسماعيلية

الألبوم التالى

بالصور.. مواطن يعثر على 20 جهازا طبيا ويسلمها لمحافظ الإسماعيلية

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد معرض الأثاث الدمياطي المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، في اليوم الأول من افتتاحه رواجًا كبيرًا وأقبل المئات من الزائرين للاطلاع على المنتجات التي يقدمها العارضون تحت شعار "صنع في دمياط".

وقال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، إن إجمالي حجم المبيعات في اليوم الأول من المعرض تجاوز 300 ألف جنيه، لافتًا إلى أن المعروضات حازت ثقة الكثيرين خصوصًا مع تنوعها وأسعارها المناسبة.

وتراوحت غرف النوم الكبيرة بين 18 ألفا و25 ألف جنيه للغرفة حسب الخامات المستخدمة في الصناعة، بينما بدأت أسعار غرف نوم الأطفال من 7 آلاف جنيه إلى عشرين ألف جنيه، وكذلك تراوحت أسعار الأنتريهات والصالونات وغرف السفرة بين 8 آلاف جنيه و15 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة عشرة أيام، بمشاركة 35 عارضًا من دمياط وتنظمه محافظة دمياط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأعلن محافظ دمياط تنظيم معرض آخر في القاهرة في نوفمبر لفتح آفاق استثمارية وأسواق جديدة داخل المحافظة وخارجها لصغار الصناع وإنعاش حركة التجارة وتحقيق المردود والعائد الاقتصادي المرجو للصانع الصغير للأثاث الدمياطي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مستشفى "صدر دمياط".. الكشف دقيقة والروشتة موحدة والواسطة تكسب (صور)

    أخبار

  • بالصور.. افتتاح معرض الأثاث الدمياطي بأرض المعارض في مدينة نصر

    أخبار

  • بسبب الإهمال وسوء النظافة.. إقالة رئيس قرية "العنانية" بدمياط

    أخبار

  • مجهولون يسرقون سور كورنيش النيل بدمياط

    أخبار

إعلان

b087797334.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017