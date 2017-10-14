433 فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص في القليوبية

القليوبية – أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية القوي العاملة بالقليوبية، عن توفير 433 فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص خلال شهر أكتوبر الجاري من أبناء الإقليم في كافة التخصصات والمؤهلات العلمية المتوسطة والعليا.

وأشار فتحي الدسوقي وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن الوظائف تتمثل في مهندس إنتاج، ورسام هندسي مؤهل عالي، ولحام كهرباء وأكسجين، وبرادة معادن وحداد، وخراط معادن ومشرف إنتاج، ومخازن، ومندوب بيع وتحصيل، وعتال، وعامل عادي ونظافة، ولا يشترط الحصول على مؤهل لهذه المهن وتحدد الرواتب بعد المقابلة.

وأضاف أن هناك وظائف بالمدرسة العالمية ببنها، التي تطلب مدرسين لغات، وعلوم وهندسة "مؤهل عال" وموظف مالي وإداري مؤهل حقوق وتجارة، فضلاً عن فرد أمن مؤهل متوسط.

وأشار إلى أن شركة الإخوة للتجارة والتوزيع، تطلب عمال أوفر وأورليه، وسنجر، ومكوجي وتشطيب، وتعبئة، مؤهل متوسط أو بدون، مشيرًا إلى أن جميع الوظائف تبدأ مرتباتهم من 1200 حتى 2000 جنيه حسب الخبرة والتخصص المطلوب، لافتًا إلى أن التقديم يجري في المكتب الرئيسي للمديرية ببنها والمكاتب الفرعية بالمدن الأخرى.