بالصور.. مواطن يعثر على 20 جهازا طبيا ويسلمها لمحافظ الإسماعيلية

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الإسماعيلية- إنجي هيبة:

استقبل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة المواطن محمد نصر الله قطب من عزبة "حمود موسى" التابعة لقرية أبوصوير البلد بمركز ومدينة أبوصوير والذي طلب مقابلة المحافظ وهو يحمل كرتونة كبيرة بها 5 عبوات بكل منها 4 أجهزة طبية من أحدث الأجهزة المستوردة من الخارج بإجمالي 20 جهازا ليسلمها للمحافظ ويروي قصته مع هذه الكرتونة.

وخلال اللقاء قال المواطن للمحافظ، إنه عثر على تلك الكرتونة بمنطقة دوران كوبري شعيب على طريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعي عصر يوم السبت الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري حيث سقطت من إحدى سيارات النقل التي لم يستطع اللحاق بها لتسليمها لصاحبها ما دعاه للمرور بها على مستشفيات جامعة قناة السويس والعام وعرضها على وكيل وزا رة الصحة بالإسماعيلية.

وأشار إلى أن أطباء الإسماعيلية أجمعت آرائهم على أن هذه الأجهزة قد تخص أحد المستشفيات الخاصة بأحد المحافظات المجاورة.

ومن هنا جاءت فكرة تسليمها إلى مكتب المحافظ شخصيا والإعلان عن أنها موجودة حاليا بحوزة المحافظة وعلى أصحابها التوجه لاستلامها.

وأثنى المحافظ على أمانة ونزاهة المواطن الذي يعد مثالا للأمانة والشرف لأبناء الإسماعلية.