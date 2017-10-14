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بالصور.. "الغضبان" يتفقد منظومة نظافة أوروبية لجمع القمامة من المساكن في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "الغضبان" يتفقد منظومة نظافة أوروبية لجمع القمامة من المساكن في بورسعيد

01:52 م السبت 14 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، منظومة النظافة الجديدة بالمحافظة، والمستوحاة من أحد أساليب جمع القمامة بأوروبا والجاري تطبيقها بأحياء المحافظة.

وتعتمد المنظومة على وضع أنبوب معدني على شكل متوازي مستطيلات بطول العمارة من الخارج له "فتحة" مطلة على كل دور، يجري من خلالها إلقاء القمامة في الأنبوب، لتسقط إلى أسفل داخل حاوية لجمع القمامة بنهاية الأنبوبة عند مخرجه.

وأوضح "الغضبان" أن المرحلة الأولى ستتضمن إنشاء 500 أنبوب موزعة على أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، مشيرا إلى الانتهاء من 3 منها لتجربتهم، ولفت إلى أن المنظومة الجديدة ستوفر الوقت والجهد والعمالة، بجانب المال، خاصة وأن المحافظة تتحمل 4.5 مليون جنيه شهريًا بمنظومة النظافة.

وأكد المحافظ، أنه أصدر توجيهاته بضرورة العمل ليل نهار حتى يشعر المواطن بالتغيير وحتى تصبح محافظة بورسعيد خالية من القمامة على مدار الـ 24 ساعة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في التقصير في أداء المهام المكلف بها كل شركة.

ونوه محافظ بورسعيد إلى أنه كلف رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال الشركات، مشيرا إلى أن المواطن البورسعيدي يستحق العمل من أجل توفير بيئة صحية له.

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