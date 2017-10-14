حبس مهندس لاتهامه باعتناق أفكار "داعش" بإمبابة

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بحبس مهندس اعتنق أفكار التنظيم الإرهابي "داعش" بعدما نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض عليه داخل منزله بمنطقة إمبابة .

وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم والذي تبين انه مهندس بشركة اغذية ويبلغ من العمر 35 عاما ورصدت تحريات قطاع الامن الوطني تحركاته واعتناقه لأفكار داعش فتم استصدار اذن لإلقاء القبض عليه وتحركت قوة امنية من ضباط الامن الوطني بالتنسيق مع مباحث إمبابة ونجحت في القاء القبض علي المتهم وعثر بحوزته علي مبلغ 500 دولار و 2000 جنيه مصري وهاتفين محمولين تم تحريزها جميعا .

واضافت التحقيقات ان المتهم تواصل مع قيادات تنظيم داعش خارج البلاد عبر عدة وسائل واعلن مبايعته ل "ابو بكر البغدادي" زعيم التنظيم عبر شبكة الانترنت وأبدي رغبته في السفر للجهاد بسوريا فقاموا بتكليفه بالتعاون معهم من خلال تجنيد عدد من الشباب لضمهم للتنظيم وتلقي تدريبات ليكون مؤهلا للسفر الي الجهاد .

وورد بتحريات الامن الوطني التي تسلمتها النيابة ان المتهم يتبع الأفكار التكفيرية التي تبُيح الاعتداء على مؤسسات الدولة وضباط الجيش والشرطة واهدار دم المسيحيين، من أجل تعطيل تنمية الاقتصاد المصري وان المتهم كان يعتزم تلقي تدريبات مكثفة علي استخدام الاسلحة والتدرب علي اطلاق النيران وتصنيع المتفجرات ، وبمواجهة المتهم بالتحريات اعترف بما ورد بها ، وفرغت النيابة محتوي هاتفي المتهم ولم يعثر بهما سوي علي صور شخصية له ومع افراد اسرته فطلبت النيابة من شركات الهاتف المحمول تقرير بالمكالمات الصادرة منه والواردة اليه خلال الشهر الماضي .

امرت نيابة امبابة بحبس المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات ووجهت له اتهامات الانضمام لتنظيم ارهابي والتحريض علي العنف ضد رمزو الدولة ومؤسساتها، وكلفت النيابة الامن الوطني بإجراء التحريات حول هوية باقي المتهمين الذين استقطابهم المتهم لتكوين خلية ارهابية تعتنق فكر داعش .