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"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعويين للطعن على قرار عزل قضاة رابعة

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"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعويين للطعن على قرار عزل قضاة رابعة

01:56 م السبت 14 أكتوبر 2017

المستشار محمد ناجى دربالة

كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، عدم قبول الدعويين المقامتين من المستشار محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار محسن فضلى، والتي تطالبان بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزلهما من القضاء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة البيان" .

وطلب المستشار محمد ناجى دربالة بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4 لسنة 2015 مجلس تأديب عدم صلاحية والاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 151 لسنة 21 ق و3 لسنة 8 ق و133 لسنة 19 ق و83 لسنة 20 ق و34 لسنة 16 ق و272 لسنة 24 ق و9 لسنة 6 قضائية، قبل أن ترفض المحكمة الدعويين.

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