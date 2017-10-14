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الدستورية العليا: القضاء العادي صاحب الاختصاص بنظر دعاوي التظاهر

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مصراوي Masrawy

الدستورية العليا: القضاء العادي صاحب الاختصاص بنظر دعاوي التظاهر

01:56 م السبت 14 أكتوبر 2017

الدستورية العليا: القضاء العادي صاحب الاختصاص بنظر دعاوي التظاهر

المحكمة الدستورية العليا

كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، باختصاص محاكم القضاء العادي بنظر الدعاوي المتعلقة بالتظاهر.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن ما نسب إلى المدعى عليهم، هو اشتراكهم جميعًا فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية.

كانت الجرائم المسندة لجميع المدعى عليهم لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بذلك طبقًا لنص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.

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