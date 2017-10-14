"تفل الشاى والخل ومزيل العرق".. أغرب طرق التخلص من رائحة القدم الكريهة

كتبت- بسمة أبوطالب:

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة رائحة القدم الكريهة، بسبب العرق والالتهابات وارتداء الأحذية لفترات طويلة من اليوم، يعرض موقع "برايت سايت"، مجموعة من أغرب طرق التخلص من الرائحة الكريهة للاقدام.

1- معظم البكتيريا التي تسبب رائحة القدم الكريهة، تتواجد تحت الأظافر، لذلك يجب قص الأظافر وتنظيفها جيداً.

2- ينصح أطباء الجلدية بضرورة تجفيف ما بين أصابع القدم بشكل جيد بعد الاستحمام بمنشفة صغيرة، لأن ترك الأقدام رطبة يتسبب في تكون الفطريات.

3- "تفل الشاى" يقلل من تكون البكتيريا والتعرق، فعمل مزيج مكون من 3 ملاعق من بقايا الشاى في لتر من الماء الساخن، ووغمس القدمين به لمدة من 15 إلى 30 دقيقة يومياً.

4- مزج نصف لتر من الخل مع نصف آخر من الماء الدافئ، ووضعه على أصابع القدم بقطنة صغيرة وتركه يجف لمدة 20 دقيقة دون غسله، يخلص القدم نهائياً من الرائحة الكريهة.

5- تدليك القدم جيداً بقطرات قليلة من زيت اللافندر، أو نقع القدمين في حمام زيت مكون من نقطتين من الزيت مع إضافة 3 لترات من الماء الدافئ لمدة 15 دقيقة، من أفضل طرق التخلص من رائحة القدم الكريهة، لقوة رائحة زيت اللافندر.

6- استخدام مزيل العرق على القدم كلها كل يوم بعد الاستحمام، فيقلل من تعرق الأقدام، لاحتوائه على بعض المواد الكيميائية التي تترك جلد القدم جافاً لمدة طويلة.

7- المشي بدون جوارب في المنزل، يحمي من تجمع البكتيريا الموجودة في أرض المنزل.

8- غسل الجوارب "مقلوبة" يعمل على تنظيفها بشكل أكبر وحمايتها من وصول البكتيريا إليها.