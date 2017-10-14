6 نصائح تساعدك على العيش بصحة أفضل.. منها "تناول البيض"

كتبت – نانسي فايز الرويني:

ينصح الأطباء والباحثون في أمريكا، بضرورة إجراء فحص دم سنوي، لأن ذلك يساعد الكثيرين على متابعة حالتهم الصحية باستمرار. وقدم الباحثون 6 نصائح يومية مفيدة للحفاظ على صحة أفضل، وفقًا لصحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية.

1- استحم بماء بارد

قال الدكتور "فان تولكين" –باحث في معهد غارفان للبحوث الطبية- إن الاستحمام بالماء البارد يضغط على الجسم بما يعادل ممارستك للرياضة لبعض الوقت، حيث أن تعرض الجسم للماء البارد فجأة، ينتج عنها رعشات تُحفز الجسم على حرق الدهون الزائدة به.

2- احصل على وقت كافي من النوم

بعض الناس لا تأخذ قسطها الكافي من النوم، بسبب الالتزامات العملية والإجتماعية، وبحسب ما أثبتته الأبحاث، إن فقدان 30 دقيقة فقط من النوم يوميًا، قد يؤدي إلى السمنة، وبعض الناس تعوض النوم المفقود خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن هذا يؤدي إلى اضطراب في التمثيل الغذائي على المدى الطويل، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وفقًا للدراسة التي أجراها الباحثون عام 2015.

3- تحرك باستمرار

وأكد "تولكين" على أن التحرك باستمرار يعد من أحد الوسائل الفعالة لتحسين صحتك، وفي عام 2012، ذكر علماء من الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم و الإمساك المزمن

4- شرب المزيد من القهوة

كشفت دراسة إسبانية جديدة، إن ارتفاع استهلاك القهوة، يعمل على تحسين الصحة، حيث قالت الدكتورة "أديلا نافارو"، -أخصائية أمراض القلب، في مستشفى دي نافارا، بامبلونا، بإسبانيا- : "إن شرب أربعة أكواب من القهوة كل يوم، يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي للأشخاص الأصحاء"، وأكدت دراسة سابقة، من جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث وجدت أن شرب القهوة يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، والسكتة الدماغية، والسكري، وأمراض الكلى.

5- الصوم

هناك الكثير من الأدلة تثبت أن الصيام مفيد جدًا لصحة الإنسان، حيث وجد باحثون في معهد القلب الأمريكي، أن الصيام الدوري الروتيني، لا يقلل فقط من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، والسكري، ولكنه يسبب أيضًا تغيرات إيجابية كبيرة في مستويات الكوليسترول في دم الإنسان.

6- تناول بيضة يوميًا

من الشائع لدى البعض، إن تناول البيض يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ولكن أفادت مؤسسة القلب البريطانية، أن تناول بيضة واحدة يوميًا، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتعتبر جزء مهم من النظام الغذائي الصحي، حيث أن البيض يحتوي على حمض الفوليك، الذي يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، بحسب ما ذكره علماء من مستشفى جامعة بكين، في الصين، عام 2015.