تفوق شقيقتها جمالًا وهذا سبب اختفائها.. 7 معلومات عن جيهان فارس

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اهتمامها بمظهرها ولياقتها، وممارستها التمارين الرياضية كل يوم وقوامها الممشوق، أسبابًا جعلتها تشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليفاجأ الكثيرون بأن "جيهان فارس" هي شقيقة المطربة اللبنانية ميريام فارس، والتي نستعرض عددًا من أبرز المعلومات عنها فيما يلي..

1- ولدت في 10 يوليو، أي أنها تنتمي لبرج "السرطان.

2- درست التصوير الفوتوغرافي في الجامعة الأمريكية في بيروت.

3- وصل عدد متابعي حسابها على موقع "إنستجرام" أكثر من 210 ألف متتبع.

4- لها شقيقة أخرى غير الفنانة "ميريام"، تدعى "رولا".

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5- أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشعرها الطويل الكثيف، وقالت في تصريحات سابقة أنها تستخدم عصير البصل في العناية به.

6- شاركت في حملتي "#طلعت ريحتكم" و"مرضتونا بريحتكم"، بلبنان، وانتقدت تجاهل الحكومة لقضية النفايات وانتشار الأوبئة، موضحة أنها أصيبت بفيروس بسبب انتشار القمامة.

7- اتهم جمهور "جيهان" شقيقتها "ميريام" بالتسبب في اختفاءها من على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كانت نشطة بشكل يومي، وأشار البعض إلى أن غيرة "ميريام" وخوفها من شهرتها هو السبب في اختفاء "جيهان".