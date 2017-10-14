أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير النقل: "الدائري الإقليمي" يربط طرق المحافظات لتنشيط حركة التجارة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير النقل: "الدائري الإقليمي" يربط طرق المحافظات لتنشيط حركة التجارة

01:11 م السبت 14 أكتوبر 2017

  • عرض 11 صورة

    fec5c2d4f5.jpg

  • عرض 11 صورة

    be56463da8.jpg

  • عرض 11 صورة

    a1fea6f645.jpg

  • عرض 11 صورة

    522e833e0d.jpg

  • عرض 11 صورة

    7f626d723c.jpg

  • عرض 11 صورة

    cd819d55ec.jpg

  • عرض 11 صورة

    1de391745e.jpg

  • عرض 11 صورة

    1c26a26698.jpg

  • عرض 11 صورة

    ad0108b370.jpg

  • عرض 11 صورة

    603c315a2d.jpg

  • عرض 11 صورة

    6253b53346.jpg

إعادة الألبوم

قبل زيارة

الألبوم التالى

قبل زيارة "".. تنفيذ 40% من وحدات سكن بالعلمين الجديدة (صور)

القاهرة- مصراوي:
أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، السبت، جولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي، في المسافة من التقاطع مع طريق "القاهرة/ الإسكندرية" الصحراوي، حتى طريق بلبيس بطول 92 كيلو مترًا .

وتفقد الوزير القطاعات المختلفة للمشروع والتقى الشركات المنفذة والمهندسين والعاملين، وأوضح أن أعمال تنفيذ القوس الشمالي الشرقي للطريق، من بلبيس للإسكندرية الزراعي عند بنها أوشكت على الانتهاء.

ولفت "عرفات" أنه ستيم الانتهاء من تنفيذ القوس الشمالي الغربي من الإسكندرية الزراعي عند بنها للإسكندرية الصحراوي خلال الربع الأول من العام القادم.
وطالب وزير النقل الشركات المنفذة، بإتمام أعمال التنفيذ وفق قياسات الجودة العالية، مع وضع لوحات إرشادية وعلامات مضيئة على الكباري، ومراعاة عناصر السلامة والأمان بطول الطريق.

وأوضح وزير النقل، في محور كوبري الخطاطبة على النيل، أن هذا المحور أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي، وييلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبري النيل و4 كباري علوية، هي: «برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري»، بالإضافة لـ4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارًا و200 مليون جنيه.

وأكد "عرفات" الانتهاء من أعمال تنفيذ محور كوبري بنها العلوي على فرع دمياط بالنيل، والذي يعد أحد الأعمال الصناعية الكبرى بالطريق الدائري الإقليمي، ويربط بين طريق "بنها – المنصورة" وطريق الإسكندرية الزراعي بطول 6.5 كيلو متر.

وأشار الوزير إلى أن هذا الطريق أصبح جاهزا للافتتاح الرسمي مع طريق شبرا / بنها الحر.

وأضاف وزير النقل، أن الجزء الذي تنفذه وزارة النقل من الدائري الإقليمي "القوس الشمالي الشرقي والقوس الشمالي الغربي"، يمر مساره بـ 4 محافظات، هي: الشرقية، القليوبية، المنوفية، والجيزة، بدءًا من بلبيس وانتهاءً بتقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى ويشمل 114 عملًا صناعيًا " 50 كوبري و64 نفقًا".

ولفت "عرفات" أن هذا الطريق يمثل جزءا مهما من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات.

وأضاف وزير النقل، أن الطريق سيساهم في تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير النقل لمصراوي: فصل ملكية السكك الحديدية عن الإدارة "ضرورة"

    أخبار

  • وزير النقل: "كل مزلقانات السكة الحديد تسبب الموت"

    أخبار

  • نواب يطالبون بحل عاجل لحوادث الطرق والقطارات: "الناس بتموت"

    أخبار

  • وكيل النواب لوزير النقل: طريق "الإسماعيلية - بوسعيد" حمام دم

    أخبار

إعلان

0ef08744d4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة