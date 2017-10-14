وزير النقل: "الدائري الإقليمي" يربط طرق المحافظات لتنشيط حركة التجارة

القاهرة- مصراوي:

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، السبت، جولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي، في المسافة من التقاطع مع طريق "القاهرة/ الإسكندرية" الصحراوي، حتى طريق بلبيس بطول 92 كيلو مترًا .

وتفقد الوزير القطاعات المختلفة للمشروع والتقى الشركات المنفذة والمهندسين والعاملين، وأوضح أن أعمال تنفيذ القوس الشمالي الشرقي للطريق، من بلبيس للإسكندرية الزراعي عند بنها أوشكت على الانتهاء.

ولفت "عرفات" أنه ستيم الانتهاء من تنفيذ القوس الشمالي الغربي من الإسكندرية الزراعي عند بنها للإسكندرية الصحراوي خلال الربع الأول من العام القادم.

وطالب وزير النقل الشركات المنفذة، بإتمام أعمال التنفيذ وفق قياسات الجودة العالية، مع وضع لوحات إرشادية وعلامات مضيئة على الكباري، ومراعاة عناصر السلامة والأمان بطول الطريق.

وأوضح وزير النقل، في محور كوبري الخطاطبة على النيل، أن هذا المحور أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي، وييلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبري النيل و4 كباري علوية، هي: «برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري»، بالإضافة لـ4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارًا و200 مليون جنيه.

وأكد "عرفات" الانتهاء من أعمال تنفيذ محور كوبري بنها العلوي على فرع دمياط بالنيل، والذي يعد أحد الأعمال الصناعية الكبرى بالطريق الدائري الإقليمي، ويربط بين طريق "بنها – المنصورة" وطريق الإسكندرية الزراعي بطول 6.5 كيلو متر.

وأشار الوزير إلى أن هذا الطريق أصبح جاهزا للافتتاح الرسمي مع طريق شبرا / بنها الحر.

وأضاف وزير النقل، أن الجزء الذي تنفذه وزارة النقل من الدائري الإقليمي "القوس الشمالي الشرقي والقوس الشمالي الغربي"، يمر مساره بـ 4 محافظات، هي: الشرقية، القليوبية، المنوفية، والجيزة، بدءًا من بلبيس وانتهاءً بتقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى ويشمل 114 عملًا صناعيًا " 50 كوبري و64 نفقًا".

ولفت "عرفات" أن هذا الطريق يمثل جزءا مهما من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات.

وأضاف وزير النقل، أن الطريق سيساهم في تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره.