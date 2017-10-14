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خطف كاهن إيطالي في نيجيريا

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مصراوي Masrawy

خطف كاهن إيطالي في نيجيريا

01:32 م السبت 14 أكتوبر 2017

خطف كاهن إيطالي في نيجيريا

البابا فرنسيس قد تبلغ بخطف الكاهن موريتسيو بالو في

روما – (أ ف ب):

خطفت مجموعة من عناصر الميليشيات المسلحين الكاهن الإيطالي موريتسيو بالو الخميس في جنوب نيجيريا، كما ذكرت مصادر دينية أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية السبت.

وقال مدير قاعة الصحافة في الفاتيكان غريغ بوركي إن "البابا فرنسيس قد تبلغ بخطف الكاهن موريتسيو بالو في نيجيريا، وهو يصلي من أجله".

وتؤكد وزارة الخارجية الإيطالية من جهتها أنها تتابع اختفاء مواطن إيطالي في جنوب نيجيريا، لكنها لم تذكر اسمه أو تعطي تفاصيل متعلقة بالتحقيق.

وأعلن رئيس اساقفة ابوجا جون اولورونفيمي اونايكان، أن "قوى الأمن تقوم بكل ما في وسعها للعثور عليه". وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الإيطالية الكاثوليكية تي.في2000، "حتى الآن، لا تتوافر لدينا أخبار جيدة لكن لدينا الثقة وما زلنا نأمل في الإفراج عن الأب موريتسيو".

ويقيم المرسل الستيني المتحدر من فلورنسا، منذ ثلاث سنوات في نيجيريا. وتقول الصحافة الإيطالية إن مجموعة مسلحة خطفت الكاهن في مكان قريب من مدينة بنين سيتي في وضح النهار، واستولت على أغراض ثمينة كانت موجودة في سيارته، وأخلت سبيل رفيقيه النيجيريين اللذين كانا معه.

هذا المحتوى من

AFP

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