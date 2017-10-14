تشاد سحبت جنودها من جنوب شرق نيجيريا

علم تشاد مرفرفا على عربة عسكرية بينما يستريح جنود

نيامي – (أ ف ب):

أعلنت مصادر متطابقة الجمعة أن تشاد سحبت جنودها الذين أرسلتهم في 2016 إلى جنوب شرق النيجر لتأمين الدعم، بعد هجوم دام شنته جماعة بوكو حرام وأسفر عن مقتل 26 من جنود النيجر ونيجيريا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مصدر أمني في المنطقة، إن "الجنود التشاديين انسحبوا فعلا من منطقة ديفا".

وأضاف المصدر الذي لم يحدد تاريخ بدء الانسحاب ونهايته، أن "الانسحاب حصل بطريقة تدريجية، ثم انسحب آخر الجنود التشاديين في الفترة الأخيرة".

وقال إن "الجنود النيجريين المزودين بمعدات فعالة" قد "انتشروا بأعداد كبيرة" في المنطقة و"تمركزوا حتى الآن المواقع التشادية السابقة".

وأوضح المصدر أن انسحاب الوحدى التشادية مرتبط "بعودة الهدوء" السائد منذ بضعة أشهر في المنطقة.

ولم يشأ حاكم منطقة ديفا محمدو لاوالي دان دانو، الذي اتصلت به هاتفيا وكالة فرانس برس، الإدلاء بأي تعليق على هذا النبأ. وأوضح "لا أستطيع أن أقول لكم شيئا".

وفي بيان بثه التلفزيون التشادي مساء الجمعة، "نفت الحكومة التشادية المزاعم التي تحدثت عن انسحاب للقوات التشادية المتمركزة على الحدود بين تشاد والنيجر".

وفي مدينة بوسو جنوب شرق النيجر والقريبة من بحيرة تشاد، لاحظ الناس غياب الجنود التشاديين.

وبناء على طلب الرئيس النيجري محمدو يوسفو، ارسلت تشاد مئات من جنودها الى منطقة بوسو بعد هجوم دام شنته بوكو حرام واسفر عن 26 قتيلا هم 24 جنديا نيجريا وجنديان نيجيريان، واصابة 111 بجروح.