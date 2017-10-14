من ينتصر في معركة مترو الزمالك.. السكان أم الحكومة؟

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تناقض واضح الآن في قضية إنشاء محطة مترو الزمالك، خاصة أن هناك لجنة هندسية تم تشكيلها من محكمة القضاء الإداري لقياس المخاطر التى ستتعرض لها المنطقة وكذلك الأخطار التى تحيط بالسكان نتيجة إنشاء محطة المترو، في الوقت الذى تواصل فيه الهيئة القومية لمترو الأنفاق عملها في أعمال الحفر، ما يمثل مفارقة واضحة، إذ يطالب السكان بإيقاف أعمال الحفر لحين انتهاء اللجنة الهندسية المشكلة من محكمة القضاء الإداري من عملها.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بين سكان الزمالك والقائمين على مشروع الخط الثالث بالمترو، منذ عام 2012، وذلك عقب اجتماع الهيئة القومية لمترو الأنفاق بعدد من سكان الزمالك المرحبين بفكرة المشروع، واعتبار هذا اللقاء موافقة ضمنية على المشروع.

الدكتورة مها الطرابيشي إحدى سكان الزمالك، ومقيمى دعوى المطالبة ببطلان قرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق بالزمالك، قالت إن الإعلان في ذلك الوقت عن إنشاء محطة مترو الزمالك أثار غضب السكان لأنهم لم يعلنوا موافقتهم على الأمر، وهو ما جعلهم يلجأون للتواصل مع البنك الأوروبي للاستثمار، واللجوء أيضا للمكاتب الهندسية لمعرفة مدى خطورة ذلك على المباني وحياة السكان.

أضافت الطرابيشي أن رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق اجتمع بهم بساقية الصاوي، ولكن اللقاء لم يكن مثمرا بسبب حدوث بعض المشادات وانسحاب رئيس الهيئة من الاجتماع.

ومنذ عام 2012 وحتى الآن وسكان الزمالك يدخلون العديد من المعارك من أجل إيقاف المشروع، وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء، وإثارة الأزمة إعلاميا، واللجوء إلى مطالبة وزارة الداخلية بتنظيم وقفات احتجاجية، ولكن وزارة الداخلية كانت تتقدم بالرفض تخوفا من حدوث أعمال شغب.

وأضافت الطرابيشي أنه خلال السنوات الماضية، لم يطلب سكان الزمالك إلغاء هذا المشروع القومي، ولكن ما يطالب به السكان هو تغيير المسار الذي يمثل خطورة على حياة المواطنين إلى مسار آخر، وهذا عكس ما أكدته الهيئة من أن السكان يقفون أمام المشروع، موضحة أن المنطقة بها العديد من المباني الأثرية والسفارات والهيئات الدبلوماسية.

وأضافت الطرابيشي أن السكان يخافون على تراث مصر المعمارى وأرواح المواطنين وعدم تعريضهما للخطر، واحترام الشهادات الموثقة لكبار الاستشاريين المصريين التى تؤكد جميعها خطورة هذا المسار المدمر، وتوصى بتغييره إلى مسار آخر آمن، لا يشكل خطرا على أرواح المواطنين ولا يهدد التراث المعمارى.

وبعد مرور سبع سنوات من الجدال والغضب، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، في نهاية شهر يوليو الماضي، إغلاق شارع إسماعيل محمد حتى شارع البرازيل بالزمالك، للبدء في عمل تجارب خطط التحويلات المرورية البديلة، وذلك للبدء في إنشاء محطة مترو الزمالك، وهو ما أصاب السكان بالإحباط، ولكنهم لجأوا مرة أخرى للقضاء.

لجنة هندسية من السكان

بعدما بدأت الهيئة القومية لمترو الأنفاق في الحفر، وقطع أشجار تاريخية، قام سكان الزمالك بتشكيل لجنة هندسية، اللجنة تتكون من المتخصصين في مجالات التربة والهندسة المعمارية من سكان الزمالك، وبالفعل خرجت اللجنة بنحو 6 تقارير تؤكد خطورة إنشاء هذا المسار على المباني وحياة المواطنين، وتقدم السكان بهذه التقارير إلى نقابة المهندسين التي أكدت أنها أيضا تعد تقريرا سيتم الإعلان عنه قريبا في مؤتمر صحفي.

وأكد السكان من خلال التقارير أن هناك بدائل هندسية أكثر حفاظا على المباني وأرواح المواطنين، وأن التقرير يتضمن حالة التربة في الزمالك ومدى تحمل العقارات القديمة لعملية الحفر والاهتزازات التي ستنتج عن ذلك في ميدان صدقي وشارع أحمد حشمت، والمسار الذي يمر أسفل سفارة البحرين وإسبانيا والجزائر، ومدى تحمل عقار الشربتلي وصدقي والمدارس وكل العقارات بشارع البرازيل وشارع إسماعيل محمد وحول ميدان صدقي.

وأضاف السكان في التقارير أنهم يقترحون مسارات تتفادى نحو 90% من طول الأنفاق المطلوبة، ومن الممكن تنفيذ معظم المنشآت اللازمة للمسار المقترح بالأيادي والخبرات المصرية، وأنه من الممكن استبدال المسار، فبدلا من مسار المترو الذي من المفترض أن يمر من ماسبيرو والنيل والزمالك ثم أبو الفدا وحتى الكيت كات، اللجوء إلى المسار الأقل تكلفة، وهو مرور خط المترو من أعلى كوبري يمر من فوق النيل ومواز لكوبري إمبابة متجها مباشرة إلى الكيت كات دون المرور بمنطقة الزمالك والاكتفاء بمحطة مترو الأوبرا.

وأكدوا أن الإصرار على هذا المسار سيؤدي إلى إهدار المال العام لأنه سيرفع التكلفة بسبب ضيق المسار وقربه الخطير من أساسات المبانى القديمة التى تأثرت بزلزال 1992، وعليها أوامر تنكيس من الحى حيث سيصل تكلفة ذلك إلى أكثر من 60 ضعفا.

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وفي الوقت الذي يسعى فيه أهالي الزمالك لعمل تقارير تثبت خطورة الحفر على حياتهم، تواصل الشركة الفرنسية المسئولة عن المشروع عملها طبقا للتقارير الخاصة بها والتي أثبتت من خلالها عدم وجود أي خطورة على المباني والأرواح.

تشكيل لجنة هندسية بحكم من القضاء الإداري

أصدرت محكمة القضاء الإداري في أكتوبر الماضي، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي محامي سكان الزمالك، التي طالبوا فيها كلا من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ووزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإلغاء قرار إغلاق بعض الشوارع وتحويل حركة المرور لبعض الشوارع بمنطقة الزمالك، للقيام بأعمال الحفر للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، بجزيرة الزمالك، بقبول الدعوى شكلا، وبندب لجنة خماسية تضم اثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة يرشحهما عميد الكلية، واثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس يرشحهما عميد الكلية أيضا، وأستاذ من معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس يرشحه مدير المعهد، على أن يكونوا جميعهم من المختصين بالأنفاق وأبحاث التربة ولم يسبق لأي منهم إبداء الرأي أو إعداد تقارير بشأن الحالة الماثلة.

ورفضت المحكمة في حكمها طلب الدولة بعدم اختصاص المحكمة، كما رفضت ما دفعت به الدولة من انتفاء القرار الإداري.

ووفقا للحكم، تكون مهمة اللجنة إعداد تقرير تفصيلي مسبب مدعما بالمستندات بالآثار المحتملة الناجمة عن تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة، مرورا أسفل شارع إسماعيل محمد بمنطقة الزمالك وبيان مدى خطورتها وطرق وأساليب معالجتها وكيفية تلافيها، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من المدعين وما تضمنه تقرير دراسة الأثر البيئي للمشروع وما تضمنه رد الهيئة المدعي عليها من خلال مذكرة رئيس الإدارة المركزية لقطاع التخطيط والمتابعة، مع بيان ما إذا كانت دراسة الأثر البيئي للمشروع تضمنت هذه الآثار وكيفية معالجتها وتلافيها، وما إذا كانت هذه الآثار من الخطورة والحالة الجسيمة التي يترتب عليها الإضرار بالمباني القائمة بشارع إسماعيل محمد والإضرار بأرواح قاطني هذه العقارات، وعلى أن تتولى اللجنة الاطلاع على الدراستين المعدتين بمعرفة المكتب الاستشاري الياباني – هيئة المعونة اليابانية (JICA) – عام 2003 لتطوير وتحسين النقل بإقليم القاهرة الكبرى بشأن مرور المرحلة الثالثة بالزمالك، وما إذا كان محددا بهذه الدراسة مسارا محددا لخط المترو بمنطقة الزمالك من عدمه، وما إذا كانت هاتان الدراستان وما ورد بهما من مسار محدد يتوافر بشأنها عدم الإضرار بالمباني الكائنة بمنطقة الزمالك والمحافظة على الأرواح، مقارنة بالمسار المزمع تنفيذه حاليا من عدمه.

تناقض ما بين حكم المحكمة واستمرار أعمال المترو بالزمالك

على الرغم من الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري فإن الشركة الفرنسية ما زالت مستمرة في أعمال الحفر للخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة الزمالك.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد الدواخلي أحد سكان الزمالك، ومقيمى دعوى المطالبة ببطلان قرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق بالزمالك أنه عقب حكم المحكمة بتشكيل اللجنة أرسل محامي سكان الزمالك إنذارات إلى المسئولين عن المشروع لوقف كل الأعمال بمترو الزمالك حتى انتهاء اللجنة من عملها ولكن دون جدوى، فلم يلتزم أحد بالإنذارات، لذا أقام سكان الزمالك دعوى أمام المحكمة لوقف الأعمال لحين تقديم تقرير اللجنة وصدور الحكم النهائي بالقضية.

من جانبه قال إبراهيم سعودي، محامي سكان الزمالك ومقيم الدعوى، إن حكم القضاء الإداري بتشكيل اللجنة كاف لأن تتوقف الهيئة القومية لمترو الأنفاق عن عملية الحفر، لأنه في حيثيات الحكم رفضت المحكمة كل ما قدمته الحكومة واهتمت أيضا بدراسة وزارة البيئة والتي تؤكد خطورة المترو على المباني والأرواح، ولكن الهيئة لم تتوقف عن أعمال الحفر حتى الآن.

وأضاف سعودي أنه قام بإرسال إنذارات إلى المسئولين عن المشروع لوقف أعمال الحفر لحين انتهاء اللجنة من عملها ولكن دون جدوى، فأعمال الحفر مستمرة، لافتا إلى أنه رفع دعوى بالمحكمة لوقف أعمال المترو لحين الانتهاء من أعمال اللجنة، مؤكدا أنه في حالة تأكيد اللجنة خطورة مسار المترو على السكان ستصبح كل أعمال الهيئة خلال الفترة الماضية إهدارًا للمال العام.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية كانت قد حددت مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يبدأ من إمبابة والمهندسين غرب النيل مارا أسفل النيل إلى جزيرة الزمالك ثم إلى ميدان العتبة ومناطق العباسية واستاد القاهرة ومصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس، لينتهي عند مطار القاهرة الدولي.

وتمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 17.7 كم، وتشمل 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية، وتنقسم المرحلة إلى ثلاثة قطاعات، القطاع الأول يبدأ محطة العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم ويشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات"، والقطاع الثانى يبدأ من محطة الكيت كات مرورا بمنطقة إمبابة حتى روض الفرج بطول 6.6 كم، ويشمل 6 محطات بينها محطة نفقية و2 محطة سطحية و3 محطات علوية هى "السودان وإمبابة والبوهـى والقومية العربية والطريق الدائرى والمحطة التبادلية عنـد محور روض الفرج"، والقطاع الثالث يبدأ من محطة الكيت كات مرورا بمنطقـة المهندسـين حتى جامعة القاهرة ويشمل 5 محطـات بينها 3 محطات نفقية ومحطة علوية وأخرى سطحية هى "التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة".

كانت الهيئة القومية للأنفاق قد تعاقدت مع شركة فيسنى الفرنسية للتنفيذ بعد فوزها بالمناقصة التى طرحتها الهيئة عقب منافسة مع شركة "أو إتش إل" الإسبانية، وتم تفعيل التعاقد فى 12 ديسمبر الماضى عقب حصول الشركة الفرنسية على الدفعة المقدمة، وتمويل تنفيذ هذه المرحلة من خلال قرض ميسر قيمته 900 مليون يورو مقدم من وكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوربى يمثل نحو 60% من تكلفتها، فيما يتم تدبير باقى المبلغ من الموازنة العامة للدولة.