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رسميًا.. تحديد موعد مباراة مصر وغانا بتصفيات المونديال

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رسميًا.. تحديد موعد مباراة مصر وغانا بتصفيات المونديال رسميًا.. تحديد موعد مباراة مصر وغانا بتصفيات المونديال

التحرير

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أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير الوطني، أن غانا حددت رسميًا يوم 12 نوفمبر المقبل موعدًا لمواجهة الفراعنة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات 2018 في .

وقال مدير منتخب الوطني، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن المباراة ستقام في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت غانا "الخامسة والنصف بتوقيت "، على ملعب «كوماسي».

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

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وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور ، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

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التحرير

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