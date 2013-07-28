مصرع شخصين وجرح ثلاثة آخرين إثر تفجير سيارة ملغومة فى الصومال

لقى شخصان مصرعهما وجرح ثلاثة آخرون اليوم، إثر تفجير سيارة ملغومة أمام مبنى يقيم فيه بعض العاملين بالسفارة التركية فى مقديشيو.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أن حركة "الشباب" المتمردة أعلنت مسئوليتها عن الحادث، حيث أكدت فى بيان أصدرته بهذا الصدد "أن تركيا تعتبر إحدى الدول المؤيدة لحكومة الصومال والتى تقف فى طريق تطبيق الشريعة الإسلامية فى الصومال".

وأشارت الشبكة إلى أن حركة "الشباب" أعلنت فى وقت سابق اعتزامها تصعيد هجماتها خلال شهر رمضان.

وقد أكدت الخارجية التركية مصرع أحد الأتراك وجرح ثلاثة آخرين خلال هجوم على أحد المبانى التابعة للسفارة التركية فى مقديشيو.