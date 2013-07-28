أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصرع شخصين وجرح ثلاثة آخرين إثر تفجير سيارة ملغومة فى الصومال

Google+ Print
مصرع شخصين وجرح ثلاثة آخرين إثر تفجير سيارة ملغومة فى الصومال مصرع شخصين وجرح ثلاثة آخرين إثر تفجير سيارة ملغومة فى الصومال

لقى شخصان مصرعهما وجرح ثلاثة آخرون اليوم، إثر تفجير سيارة ملغومة أمام مبنى يقيم فيه بعض العاملين بالسفارة التركية فى مقديشيو.

وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أن حركة "الشباب" المتمردة أعلنت مسئوليتها عن الحادث، حيث أكدت فى بيان أصدرته بهذا الصدد "أن تركيا تعتبر إحدى الدول المؤيدة لحكومة الصومال والتى تقف فى طريق تطبيق الشريعة الإسلامية فى الصومال".

وأشارت الشبكة إلى أن حركة "الشباب" أعلنت فى وقت سابق اعتزامها تصعيد هجماتها خلال شهر رمضان.

وقد أكدت الخارجية التركية مصرع أحد الأتراك وجرح ثلاثة آخرين خلال هجوم على أحد المبانى التابعة للسفارة التركية فى مقديشيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه