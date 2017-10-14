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«في 30 يوم».. كيف تناقضت تصريحات مرتضى منصور عن الحكام؟

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في خطوة أصبحت معتادة، أعلن نادي برئاسة مرتضى منصور، انسحابه من منافسات الدوري العام، فور إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراته أمام طنطا، أمس الجمعة، والتي شهدت جدلًا كبيرًا حول العديد من قرارات الحكم التي اتخذها خلال اللقاء.

وتعادل الزمالك للمرة الثالثة له هذا الموسم أمام طنطا بهدف لمثله في المباراة، التي جمعت بينهما لحساب منافسات الأسبوع الـ5 من بطولة الدوري الممتاز.

وخرج اللواء علاء مقلد، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بتصريح له فور انتهاء المباراة، معلنًا قرار «مرتضى» بانسحابه من الدوري، وعدم استكمال البطولة إلا فى حالة رحيل مجلس اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

تصريحات علاء مقلد..

لم يكتف «مرتضى» بإعلان مقلد انسحاب فريقه من الدوري، لكنه شن هجومًا عنيفًا على عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، خلال تصريحاته لأكثر من برنامج تليفزيوني، ووجه له عدد من العبارات النارية، متهمًا الأخير بالفجور، معلقًا: «إنت عيل بصفارة وراية».

مرتضى يهاجم عصام عبد الفتاح..

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الملفت هذه المرة أن مرتضى منصور، صرح منذ شهر تقريبًا مطالبًا النادي الأهلي بضرورة تقبل أخطاء الحكام، واعتبارها جزءًا من لعبة كرة القدم، وذلك على خلفية اعتراض مسؤولو النادي الأحمر على قرارات الحكم.

مرتضى يطالب الأهلي بتقبل أخطاء الحكام..

من جانبه لم يصمت عصام عبد الفتاح، ورد على رئيس القلعة البيضاء، قائلًا: «حكام مصر أشرف منك يا مرتضى، وأنا معنديش سيديهات يا أستاذ، ولن أتهاون في التهم التي ألقيتها علينا، ولن أسمح لك بالتجاوز ضد الحكام».

عبد الفتاح يرد..

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