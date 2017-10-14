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خلاف بين «الجبلاية» والأندية بسبب رابطة المحترفين

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خلاف بين «الجبلاية» والأندية بسبب رابطة المحترفين خلاف بين «الجبلاية» والأندية بسبب رابطة المحترفين

التحرير

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نشبت أزمة بين الأندية واتحاد الكرة، بشأن رابطة الأندية المحترفة، حيث يرغب اتحاد الكرة في أن يتم التجديد للرابطة كل موسم، بينما يرغب مسئولو الأندية أن يتم التجديد للرابطة كل 4 مواسم.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات لـ«التحرير» أن سمير زاهر، رئيس الجبلاية السابق، سيتنازل عن ترشيح الأهلي له لخوض انتخابات رابطة الأندية.

وأضاف المصدر أن زاهر سيقدم تنازلًا عن الترشح لأنه مُرشح من اتحاد الكرة، وأن مرشحي اتحاد الكرة للانضمام للرابطة سينضمون للمكتب التنفيذي للرابطة بالتزكية دون خوض انتخابات.

واستبعد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، فكرة ترشيح محمود الشامي وحسن فريد عضوي مجلس الجبلاية السابقين في انتخابات رئاسة رابطة الأندية المحترفة، واتفقوا على ترشيح محمد عادل، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب لرئاسة رابطة الأندية، حيث إنه ليس عضو مجلس إدارة بالمقاولون كما أنه من خارج الجبلاية.

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وتم تشكيل لجنة سداسية من قبل، لوضع لائحة رابطة الأندية المحترفة، وتضم محمود طاهر رئيس الأهلي، ومرتضى منصور رئيس ، ومحمد عبد السلام رئيس المقاصة، وفايز عريبي رئيس طنطا، ونهاد حجاج مستشار نادي الأسيوطي، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

يذكر أن اتحاد الكرة تلقى خطابًا من نادي الزمالك، في وقت سابق، يُفيد بعدم قانونية تشكيل رابطة الأندية المحترفة وفق النموذج الذي اتفقت عليه الأندية، والمكون من رئيس ونائب و5 أعضاء. 

وأكد الزمالك في خطابه أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اتفقت على تشكيل الرابطة بهذا الشكل في اجتماع باطل، لأن حكم حل المجلس الحالي لاتحاد الكرة صدر قبل عقد هذه الجمعية العمومية والتي عقدت يوم 23 ديسمبر 2016. 

وقدم رئيس الزمالك بلاغًا في النيابة ضد اتحاد الكرة بسبب تشكيل رابطة الأندية المحترفة، وأرفق في بلاغه نسخة من خطابه لاتحاد الكرة بشأن عدم قانونية تشكيل رابطة الأندية المحترفة، لأن الجمعية العمومية اتفقت على هيكل المكتب التنفيذي للرابطة رغم بطلان الجمعية العمومية لانعقادها بعد صدور حكم ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة بالحل.

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التحرير

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