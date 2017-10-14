"الصحة": غدًا تطعيم تلاميذ المدارس الابتدائية ضد الديدان المعوية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان البدء غدًا في تنفيذ الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية في الفترة من 15 حتى 26 أكتوبر الجاري بجميع المحافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الحملة تستهدف 12.5 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية، بالمدارس الحكومية والأزهرية والخـاصة، عن طريق قرص واحد من عقار مبندازول الخاص بعلاج الديدان المعوية والوقاية منها.

وأشار "قنديل" إلى أن القرص قابل للمضغ وسهل البلع وآمن وفعال ولا يوجد له أي آثار جانبية، وتكلفة الحملة تقدر إجماليًا بـ20 مليون جنيه.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس" الدودة الدبوسية" متوطنة بجمهورية مصر العربية، والأكثر عرضة للإصابة بها هم الأطفال خاصة فى السن المدرسي بالريف والحضر "3 – 12" سنة.

وأكد "قنديل" أن الإصابة بالدودة الدبوسية يأتي لعدم إتباع أساليب النظافة الشخصية والتي تؤدي لسهولة انتقال العدوى.​