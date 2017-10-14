جامعة كندية تمنح الدكتوراه الفخرية لـ"الفخراني والجسمي" الاثنين المقبل
جامعة كندية تمنح الدكتوراه الفخرية لـ"الفخراني والجسمي" الاثنين المقبل
01:28 م السبت 14 أكتوبر 2017
مجموعة المعاهد الكندية العليا CIC
كتب- محمد قاسم:
تنظم مجموعة المعاهد الكندية العليا CIC، حفلها السنوي الخاص بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها والبالغ عددهم 800 خريج، يوم الاثنين المقبل 16 أكتوبر 2017، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.
وذكرت المجموعة في بيان صحفي، أن جامعة كيب بريتون ستمنح الدكتوراه الفخرية للممثل الكبير يحيى الفخراني، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي؛ تقديرًا منها لفنهما الراقي وإسهاماتهما المتميزة، في تقليد بدأته منذ 2015 لتكريم رموز مصرية وعربية من خارج كندا.
يأتي ذلك بحضور السفير جيس داتون، سفير كندا بالقاهرة، والسفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والدكتور دايل كييف، رئيس جامعة كيب بريتون، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المعاهد الكندية العليا CIC.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حسين الجسمي يصل القاهرة للمشاركة في أول حفل بالعاصمة الإدارية
-
سعفان يتفقد اختبارات المرشحين لوظائف برواتب 19 ألف جنيه في الإمارات
-
شيخ الأزهر يهنئ الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالعيد الوطني الــ 45
إعلان
إعلان