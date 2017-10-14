جامعة كندية تمنح الدكتوراه الفخرية لـ"الفخراني والجسمي" الاثنين المقبل

كتب- محمد قاسم:

تنظم مجموعة المعاهد الكندية العليا CIC، حفلها السنوي الخاص بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها والبالغ عددهم 800 خريج، يوم الاثنين المقبل 16 أكتوبر 2017، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وذكرت المجموعة في بيان صحفي، أن جامعة كيب بريتون ستمنح الدكتوراه الفخرية للممثل الكبير يحيى الفخراني، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي؛ تقديرًا منها لفنهما الراقي وإسهاماتهما المتميزة، في تقليد بدأته منذ 2015 لتكريم رموز مصرية وعربية من خارج كندا.

يأتي ذلك بحضور السفير جيس داتون، سفير كندا بالقاهرة، والسفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والدكتور دايل كييف، رئيس جامعة كيب بريتون، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المعاهد الكندية العليا CIC.

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