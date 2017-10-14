أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

جامعة كندية تمنح الدكتوراه الفخرية لـ"الفخراني والجسمي" الاثنين المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة كندية تمنح الدكتوراه الفخرية لـ"الفخراني والجسمي" الاثنين المقبل

01:28 م السبت 14 أكتوبر 2017

مجموعة المعاهد الكندية العليا CIC

كتب- محمد قاسم:

تنظم مجموعة المعاهد الكندية العليا CIC، حفلها السنوي الخاص بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها والبالغ عددهم 800 خريج، يوم الاثنين المقبل 16 أكتوبر 2017، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وذكرت المجموعة في بيان صحفي، أن جامعة كيب بريتون ستمنح الدكتوراه الفخرية للممثل الكبير يحيى الفخراني، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي؛ تقديرًا منها لفنهما الراقي وإسهاماتهما المتميزة، في تقليد بدأته منذ 2015 لتكريم رموز مصرية وعربية من خارج كندا.

يأتي ذلك بحضور السفير جيس داتون، سفير كندا بالقاهرة، والسفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والدكتور دايل كييف، رئيس جامعة كيب بريتون، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المعاهد الكندية العليا CIC.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حسين الجسمي يصل القاهرة للمشاركة في أول حفل بالعاصمة الإدارية

    أخبار

  • سعفان يتفقد اختبارات المرشحين لوظائف برواتب 19 ألف جنيه في الإمارات

    أخبار

  • شيخ الأزهر يهنئ الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالعيد الوطني الــ 45

    أخبار

إعلان

96b0eaf346.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد