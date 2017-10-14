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"الصحة": إحباط محاولة تهريب أدوية تخدير عبر "فيسبوك"

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مصراوي Masrawy

"الصحة": إحباط محاولة تهريب أدوية تخدير عبر "فيسبوك"

01:26 م السبت 14 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

قالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن الوزارة تشن حملات على تجارة الأدوية بشكل غير شرعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأضافت زيادة في تصريحات لمصراوي، أن الإدارة ضبطت كميات كبيرة من الأدوية بالتعاون مع المباحث، بعد متابعة تهريب أدوية التخدير بالسوق السوداء وضبط أحد الموزعين الذي ورد تلك الأدوية بشكل مخالف.

وأكدت رئيس إدارة الصيدلة، أن إدارة التفتيش ستواصل حملاتها للقضاء على السوق السوداء لتجارة الأدوية بمصر.

وأوضحت زيادة، أن نواقص الأدوية شهدت تحسنا خلال الأسابيع الأخيرة، وأكد آخر إحصاء أعدته الإدارة نقص نحو 17 مادة فعالة فقط.​

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مصراوي Masrawy

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