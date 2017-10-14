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"حكيم أفريقيا" عمرو موسى: مناقشة ملف سد النهضة متوقفة على الدول الأعضاء

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مصراوي Masrawy

"حكيم أفريقيا" عمرو موسى: مناقشة ملف سد النهضة متوقفة على الدول الأعضاء

01:18 م السبت 14 أكتوبر 2017

عمرو موسى

كتبت: أسماء يحيى:

قال عمرو موسى، الأمين العام الاسبق لجامعة الدول العربية، إنه سيتم الاجتماع الشهر القادم؛ لتحديد جدول الأعمال الخاص بهيئة حكماء الاتحاد الأفريقي، لافتا أنه سيتم الاتفاق على القضايا والموضوعات التي ستناقش وتحديد مواعيد مناقشتها.

وعن احتمالية مناقشة أزمة "سد النهضة" في الاجتماعات القادمة للهيئة، قال "الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية" في تصريح خاص لمصراوي، السبت: الأمر متروك لأطرافه، مشيرا إلى أن اختيار أي قضية للنقاش يتطلب تفاهم الدول الأطراف وليس مجرد طرحها فقط.

وأشار "موسى" إلى أنه كان على علم باخيتاره لعضوية هيئة حكماء الاتحاد الأفريقي، موضحا أنه يتم إعلام المرشحين في المراحل الأولى؛ لمعرفة مدى استعدادهم لتولي المنصب.

يشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأفريقي، اختارت عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، لعضوية هيئة حكماء أفريقيا، والذى شغر بانتهاء مدة الدبلوماسى الجزائري الأخضر الإبراهيمي.

وشغل هذا المقعد الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بله عند إنشاء اللجنة عام 2007، وفقا لبيان صادر عن مكتب عمرو موسى.​​

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مصراوي Masrawy

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