سانا: الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل مدينة الميادين

القاهرة – (مصراوي):

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، السبت، باستعادة الجيش السوري وقواته الحليفة السيطرة على كامل مدينة الميادين في محافظة دير الزور من تنظيم داعش.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات من قواتنا المسلحة رديفة والحليفة تستعيد السيطرة على مدينة الميادين في دير الزور، وتقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش وتدمر أسلحتهم وعتادهم".

ومازال تنظيم داعش يسيطر على نحو نصف مساحة دير الزور.

وتحركت حافلات تقل مقاتلين سوريين وأجانب من مدينة الرقة أبرز معاقل التنظيم الإرهابي السوري إلى دير الزور بعد أن نجحت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من التحالف الدولي يقيادة واشنطن في السيطرة على الرقة.