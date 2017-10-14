أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سانا: الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل مدينة الميادين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سانا: الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل مدينة الميادين

01:22 م السبت 14 أكتوبر 2017

سانا: الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل مدينة الميادين

الجيش السوري

القاهرة – (مصراوي):

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، السبت، باستعادة الجيش السوري وقواته الحليفة السيطرة على كامل مدينة الميادين في محافظة دير الزور من تنظيم داعش.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات من قواتنا المسلحة رديفة والحليفة تستعيد السيطرة على مدينة الميادين في دير الزور، وتقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش وتدمر أسلحتهم وعتادهم".

ومازال تنظيم داعش يسيطر على نحو نصف مساحة دير الزور.

وتحركت حافلات تقل مقاتلين سوريين وأجانب من مدينة الرقة أبرز معاقل التنظيم الإرهابي السوري إلى دير الزور بعد أن نجحت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من التحالف الدولي يقيادة واشنطن في السيطرة على الرقة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • معركة الرقة: حافلات خارج المدينة بانتظار مقاتلي داعش في طريقها لدير

    أخبار

  • وزير الدفاع الأمريكي: سنقبل استسلام داعش بالرقة

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • الأمن العراقي: القبض علي آمر كتيبة "داعش" جنوبي بغداد

    أخبار

إعلان

d86291dc30.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد