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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

01:39 م السبت 14 أكتوبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول، وغادر قطار حاويات يتضمن 52 حاوية من خام الرخام الميناء متوجهًا إلى حلوان.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172457 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23593 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2658 طن قمح، و82 سيارة بحمولة 3996 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 1500 طن يوريا، و1530 طن فوسفات و3900 طن رمل زجاجي.

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