بالصور.. محافظ بورسعيد يلبي دعوة سيدة عجوز لزيارة منزلها
بالصور.. محافظ بورسعيد يلبي دعوة سيدة عجوز لزيارة منزلها
01:39 م السبت 14 أكتوبر 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
محافظ بني سويف: القيادة السياسية تواجه مخططات إسقاط الدولة بالتنمية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
لبى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، دعوة سيدة عجوز لزيارة منزلها بمنطقة الطاقة الشمسية.
وكان "الغضبان" لاحظ أثناء جولته بمنطقة الطاقة الشمسية في حي الزهور، سيدة تبكي وتنادي عليه فتوجه إليها، حيث طالبته بزيارة منزلها ورؤية مستوى أسرتها المعيشي على الطبيعة والاستماع لشكواههم ومطالبهم حيث إنها تقيم وأبنائها الثلاثة وأسرهم في شقة واحدة.
ومن جانبه، قرر محافظ بورسعيد تعيين أحد أبنائها ضمن نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص وحدة سكنية لنجلها الثاني وتكليف الأجهزة المعنية بدراسة حالة ابنها الثالث وتقديم اللازم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
20 مليون جنيه لإنارة المصالح الحكومية بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد
-
تشغيل 150 بئرًا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد
-
بالصور- محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية
-
بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير حديقة الشهداء
إعلان
إعلان