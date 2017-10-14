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بالصور.. محافظ بورسعيد يلبي دعوة سيدة عجوز لزيارة منزلها

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يلبي دعوة سيدة عجوز لزيارة منزلها

01:39 م السبت 14 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

لبى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، دعوة سيدة عجوز لزيارة منزلها بمنطقة الطاقة الشمسية.

وكان "الغضبان" لاحظ أثناء جولته بمنطقة الطاقة الشمسية في حي الزهور، سيدة تبكي وتنادي عليه فتوجه إليها، حيث طالبته بزيارة منزلها ورؤية مستوى أسرتها المعيشي على الطبيعة والاستماع لشكواههم ومطالبهم حيث إنها تقيم وأبنائها الثلاثة وأسرهم في شقة واحدة.

ومن جانبه، قرر محافظ بورسعيد تعيين أحد أبنائها ضمن نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص وحدة سكنية لنجلها الثاني وتكليف الأجهزة المعنية بدراسة حالة ابنها الثالث وتقديم اللازم.

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